¿Puede el Samsung Galaxy Ring tomar el lugar de las pulseras de actividad?

El Samsung Galaxy Ring fue la gran sorpresa del último evento Unpacked donde se presentó la serie Galaxy S24, aunque fue más un teaser que una presentación al uso. Es lo mismo que hizo Samsung hace unos años con el primer Samsung Galaxy Fold. El Galaxy Ring será el primer anillo inteligente de Samsung y, aunque todavía no conocemos todos los detalles, sí tenemos las principales claves.

Centrado en la salud

La confirmación y el teaser del Samsung Galaxy Ring llegó justo a continuación de las novedades de salud de Samsung Health y no por casualidad: el principal foco del anillo es la salud, como complemento o suplemento de otros dispositivos como un smartwatch. Lo podremos usar, por ejemplo, para monitorizar el sueño si tenemos un smartwatch pero preferimos quitárnoslo para dormir.

El Samsung Galaxy Ring es más pequeño y ligero que un smartwatch, por lo que resulta menos invasivo para dormir con él y llevarlo puesto en todo momento. Además, si bien Samsung no nos confirmó qué otros sensores se incluiran en el anillo, es de esperar que como mínimo cuente con un pulsómetro y pueda medir el nivel de oxígeno en sangre.

Tendrá varios tamaños y colores

El Samsung Galaxy Ring es, ante todo, un anillo, así que tiene distintos tamaños y necesitaremos pedir la talla para nuestro dedo, pues aquí no hay correas ajustables como en los smartwatch. Samsung deberá darnos alguna herramienta para poder medir la talla correctamente si lo vamos a comprar online, aunque por el momento no sabemos cómo lo hará. Es de esperar que cuanto más grande sea el anillo, más batería tenga.

Además de la talla, tendremos varios colores para elegir, aunque esto podría cambiar pues el Galaxy Ring sigue siendo un prototipo pendiente de ser pulido antes de su comercialización final. Los colores disponibles a día de hoy son sobrios, a la espera de si habrá sorpresas cuando finalmente se pongan a la venta.

Cóncavo por fuera, liso por dentro

Algo que parece claro es el diseño del Galaxy Ring. Es un anillo con un diseño ligeramente cóncavo que facilita que nos lo podamos poner y quitar fácilmente. Esto será de agradecer pues, a diferencia del anillo de boda, lo vamos a tener que poner a cargar con una frecuencia que está todavía por determinar.

Por dentro, el diseño es plano salvo por las protuberancias que hay encima de los sensores, necesarias para mejorar las mediciones. Hecho de titanio, el Galaxy Ring se nota especialmente ligero.

Mejor en el dedo índice

El Galaxy Ring no tendrá que competir por el dominio del dedo anular con tu anillo de boda, pues Hok Pak, vice presidente y Head of Digital Care de Samsung, nos indicó que recomiendan llevarlo en el dedo índice. Esta recomendación no llega por estética, sino porque en Samsung han detectado que en este dedo se consiguen mejores lecturas en comparación a las que obtenemos en el resto.

Del Galaxy Ring seguimos teniendo bastantes incógnitas y es que lo que Samsung nos mostró en el Unpacked fue más un teaser que un tráiler. El anillo debería presentarse «de verdad» este año, probablemente en la segunda mitad del mismo. Conoceremos entonces el resto de detalles y lo más importante, su precio.