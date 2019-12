Puma: la compañía fabricó unos zapatos deportivos para gamers

No, no es lo que piensas. Estos zapatos no son para jugar al Dance Dance Revolution, ni para hacer deporte con el anillo de Ring Fit Adventure, ni siquiera para estar de pie con unas Oculus VR puestas. Nada de eso, lo que Puma ha lanzado son unos zapatos deportivos para gamers… de esos que juegan sentados todo el día.

Fuente: Gizmodo

Estos nuevos zapatos llevan por nombre PUMA Active Gaming Footwear y son prácticamente unos calcetines de alta tecnología con suela especial para… bueno, para actividades en interiores como una casa. Ah, y cuesta 90 euros ¿puedes creerlo?

Gizmodo

Gizmodo

En la suela sale la frase “Diseñado para los requisitos del videojuego activo” por si quieren recordar en qué gastaron esos 90 euros. Pero, ¿qué diferencia hay entre esto y las zapatillas de cuadritos de toda la vida?: ¿La cremallera? ¿La suela de goma amarilla? Seguramente los cuadritos y que con esos zapatos deportivos no parecemos un abuelo, sino un tipo de personaje de videojuego en su tiempo de ocio.

Parece muy tonto, sí, pero los PUMA Active Gaming Footwear tienen un costo de 90 euros. Con ellos disfrutarás de un calzado suave, flexible y adaptable mientras cambias de postura tus pies que están entumecidos de tanto tenerlos doblados contra la pata de la silla gamer de 350 euros. El mundo en el que vivimos es una locura pero la gente seguirá comprando este tipo de maravillas.

Anuncios