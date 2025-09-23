Qualcomm confirma el lanzamiento de un nuevo chip de gama alta

Pocas noticias son tan bien recibidas como el lanzamiento de un nuevo procesador para teléfonos inteligentes. Esto solo puede significar un mejor rendimiento, procesos más rápidos y una potencia superior en la palma de la mano. El corazón de los nuevos Smartphones ya tiene un posible candidato, el cual estará fabricado por Qualcomm.

Rumores iban y venían respecto a este lanzamiento, pero finalmente la información oficial se ha hecho pública y tenemos buenas noticias. Hemos recopilado toda la información liberada hasta ahora sobre el Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, un modelo que seguro será utilizado de manera recurrente en los próximos modelos de teléfonos inteligentes.

A través de un informe oficial, la compañía ha asegurado que este modelo comenzará a distribuirse este mismo año. Esto implica que tendremos algunos modelos de teléfonos Android con una gran potencia dentro de poco. Se trata de un chip pensado para satisfacer la demanda de recursos que se pueden encontrar en los teléfonos de gama alta. Con esta medida, quedan expuestas las intenciones de la empresa de consolidarse como uno de los fabricantes con mayor incidencia en este segmento de los chips móviles.

Con este nuevo lanzamiento no solo estamos frente a una renovación de las capacidades de los teléfonos. Realmente se trata de una nueva generación de la serie Snapdragon 8, en la que llegan con una identidad visual renovada. De esta manera, tenemos que la marca Californiana arroja claras señales de evolución que se enfoca en una gama elite.

Es momento de ser testigos de la llegada de un chip que ha aumentado la apuesta por ofrecer una mejor respuesta ante el uso de nuevas tecnologías, como la IA, aumentar la conectividad y optimizar como nunca antes la potencia gráfica. Algunos de los dispositivos que tendrán este modelo de chip serán: Xiaomi 17, 17 Pro y Pro Max.