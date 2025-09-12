¿Qué tan bueno es realmente el Pixel 10 Pro de Google?

Desde hace algunos días hemos escuchado hablar del nuevo Google Pixel 10 Pro como un dispositivo que cambia por completo las reglas del juego. Un punto clave que destaca de este teléfono es su precio, el cual ofrece una relación de calidad bastante alta sin tener que optar por la versión Pro.

Uno de los aspectos que la mayoría de los usuarios solemos buscar es un teléfono competente. Lo que quiere decir esto, es que sin necesidad de vaciar la cuenta de banco, podamos acceder a un dispositivo que pueda competir con la gama alta de otros fabricantes. Si bien es cierto que la versión Pro XL de los Google Pixel es la que lidera esta serie, la versión más económica en este caso es el Pixel Pro.

Como punto destacado en la mayoría de las reseñas, tenemos que las diferencias entre un modelo y otros son tan mínimas que apenas pueden percibirse. Al menos por el momento, el precio del Google Pixel 10 Pro es de unos 899 euros. Claro, si es que optas por la versión de 128 GB.

No obstante, si no te basta con esta cantidad de espacio, puedes inclinarte por la versión de 256 GB, la cual puedes obtener por 999 euros. Algunas de las cualidades que podemos reseñar al respecto se centran en su memoria RAM, que es de 12 GB. El trabajo de procesamiento está en manos del Google Tensor G5 y un Titan M2. Como ya te he comentado, puedes adquirirlo en dos versiones en términos de almacenamiento.

En caso de que estés internado en un teléfono más por sus fotografías que por otra cosa, debes saber que el sensor principal es de 48 Mpx. Este sistema de cámaras cuenta con un Ultra Gran Angular de 13 Mpx y un teleobjetivo de 10,8 Mpx. Por otro lado, la cámara frontal está conformada por un sensor de 10,5 Mpx.

En lo que respecta a autonomía, tiene una variación que puede durar hasta 100 horas en el modo extremo. tiene una potencia de 4.970 mAh y tecnología de carga rápida de hasta 30W.