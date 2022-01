¿Quieres saber con qué persona hablas más por WhatsApp? Así lo puedes descubrir

Los 2.000 millones de usuarios activos hacen de WhatsApp la aplicación reina entre las aplicaciones de mensajería. Nadie lo puede negar, hablamos mucho a través de WhatsApp, incluso se ha convertido en un canal de comunicación oficial para muchas empresas.

¿Sabes con qué persona hablas más por WhatsApp? Seguramente tengas una idea de quien será el elegido o elegida, pero si quieres saberlo a ciencia cierta, te explicamos cómo averiguarlo en unos sencillos pasos.

Cómo saber con quién hablas más por WhatsApp

Para saber quién es esa persona con la que hablas más que con ninguna otra no vas a necesitar ninguna app adicional, todo puede hacerse con la propia WhatsApp. ¿Cómo? Muy fácil, viendo el espacio que ocupan los chats.

Desde tu móvil Android, abre WhatsApp y dirígete al menú Ajustes .

. Una vez dentro de Ajustes, entra en la opción ‘ Almacenamiento y datos ‘

‘ Después, entra en ‘ Administrar Almacenamiento ‘.

‘. Dentro de este menú verás una lista con todos los chats, ordenados desde el que más ocupa al que menos. El que esté en primera posición es con quien más hablas en WhatsApp.

Como ves, el truco es muy sencillo, aunque hay que tener en cuenta algunos factores como que hayamos borrado los chats hace poco. Si los has borrado manualmente para liberar espacio o has perdido la copia de seguridad, además de que no podrás recuperarlos, no sabrás quien es la persona con la que más hablas hasta que no hayas usado la app un tiempo.