Realme GT5 – El móvil más potente que verás hoy

La llegada de un nuevo miembro al catálogo de la marca Realme parece anunciar un cambio en las reglas del juego, pues su propuesta es alucinante. Se trata del GT5, un Smartphone que ha sido creado para literalmente “aplastar” a la competencia, con un hardware que dejará a más de uno sin aliento. Para empezar, tenemos que decir que su principal atractivo es una memoria RAM de 24 GB, lo que hará que puedas acceder a los juegos más exigentes sin experimentar ese desagradable “Lag” que se hace presente en los juegos de última generación.

Otro punto destacado que no podemos dejar de resaltar es su almacenamiento, ya que “parece” que 1 TB de memoria podría ser suficiente para llenar las expectativas de los usuarios más exigentes. Eso sí, es imposible que un teléfono de este tipo pueda tener un desempeño impecable sin un chip que esté a la altura, por lo que, Realme se ha aliado con Qualcomm para instalar uno de los procesadores más potentes de la marca. Hablamos del Snapdragon 8 Gen 2, el cual ha demostrado ser uno de los elementos más relevantes en este 2023, ya que los teléfonos de alta gama dependen en gran medida de este Chip para ofrecer un rendimiento de lujo.

Sabemos perfectamente que este análisis no puede terminar sin mencionar los aspectos referentes a su sistema de cámaras y su batería, por lo que, hemos decidido hacer un apartado especialmente para ello.

Autonomía y fotografías profesionales

Siendo honestos, Realme no entra en el “juego” con el sensor de más megapíxeles, pero su sistema de cámaras de 50 Mpx Sony IMX890, no tiene nada que envidiar a la competencia. Adicionalmente, tiene un sensor de 8 Mpx gran angular y un Macro de 2 Mpx. Por otro lado, su sensor delantero es de 16 Mpx, para que puedas capturar “Selfies” claros y detallados. Finalmente, llegamos a la batería de 4600 mAh, la cual incorpora tecnología de carga rápida de 240 W. En resumen, la verdad es que por 380 euros, parece ser un móvil bastante viable, que al menos no vaciará tus bolsillos a cambio de un poder que pocos móviles pueden igualar.