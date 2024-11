Reportan caída masiva en servicio de Teams y Outlook

Desde hace algunas horas, muchos usuarios han experimentado algunas fallas en las plataformas de Outlook y Teams. Esto es lo que se ha reportado a través de diferentes redes sociales, y Microsoft parece que ya está trabajando en resolver estos inconvenientes. Dada la cantidad de reportes que se han llevado a cabo desde la madrugada del día lunes, parece que Microsoft se enfrenta a un problema serio en su plataforma, ya que se dice que es imposible enviar o recibir mensajes.

Teams y Outlook son dos plataformas populares en sus categorías, por lo que, esta incidencia podría estar afectando a una gran cantidad de compañías y trabajadores en este momento. Dentro del catálogo de Microsoft, tanto Outlook como Teams tienen lugares privilegiados, puesto que son dos de las herramientas de comunicación más utilizadas a nivel empresarial.

El mensaje “HTTP Error 404. The requested resource is not found” es uno de los que se reportan en la aplicación de escritorio. A pesar de que plataformas como X se inundaron de mensajes al respecto, la confirmación de la caída del servicio se llevó a cabo a través de un informe de DownDetector. Ellos aseguran que los problemas han comenzado a surgir a partir de las primeras horas de la mañana.

Esta plataforma, popular por detectar inconvenientes de funcionamiento en algunas plataformas digitales online, indica que el problema no es solo local. Aunque en un principio se pensaba que era un problema focalizado, se estima que la falla puede ser global.

Respecto a estas incidencias, Microsoft ha respondido de manera temprana, ya que han utilizado su cuenta de X para reportar que están trabajando en la solución. Hasta ahora se sabe que los usuarios que han intentado acceder a Exchange Online o utilizar recursos del Calendario de Teams, les ha sido imposible acceder a estas herramientas. Esto implica que ha sido un inicio de semana un poco frustrante para quienes hacen uso de estas herramientas a diario.