Reporte: Sony no participará en la E3 2020

Una noticia desconcertante ha salido a la luz hoy. Al parecer, no no veremos nada sobre la nueva PS5 en la próxima edición de la E3. De acuerdo con un informe del 13 de enero de GamesIndustry.biz, un portavoz de Sony Interactive Entertainment dijo que por segundo año consecutivo, la compañía japonesa no participará en la Electronic Entertainment Expo, más conocida como E3, que tendrá lugar entre el 9 y 11 de junio en Los Ángeles.

El portavoz dice que aunque «tenemos un gran respeto hacia la ESA (The Entertainment Software Association, la asociación que organiza la feria) como organización, no sentimos que la E3 2020 sea el lugar correcto para lo que nos queremos centrar este año». Según GamesIndustry.biz, en lugar de acudir al E3 2020, Sony visitará cientos de eventos dedicados a consumidores para mostrar ahí los nuevos juegos y novedades de PlayStation 5.

La ESA, por su parte, ha respondido un día después al anuncio de Sony con un comunicado en su página Web. En él, la asociación asegura que esta feria del videojuego seguirá siendo emocionante este año –se sobrentiende que pese a la ausencia de Sony.

«La E3 es un evento distintivo que celebra la industria del videojuego y exhibe a la gente, las marcas y las innovaciones que redefinen el entretenimiento de miles de millones de personas alrededor del mundo y será un evento emocionante con mucha energía que mostrará nuevas experiencias, asociaciones, espacios de exhibición, actividades y programas que entretendrán a asistentes tanto nuevos como veteranos», dijo la ESA en el comunicado.

