Salen a la luz nuevos detalles del HONOR Magic V2

Como ya lo hemos comentado en oportunidades anteriores, hay pocas cosas que pueden ocultarse en estos días. Un ejemplo de esto ha sido la filtración que ha sufrido el HONOR Magic V2, que sin duda ha ido más allá de cualquier límite jamás pensado. Con esto nos referimos a que no se trata simplemente de un “render” de su diseño o algunas características, las cosas han llegado muy lejos esta vez.

Antes del lanzamiento oficial del HONOR Magic V2, se ha publicado un video en que se puede apreciar cada detalle del hardware de este dispositivo. Parte por parte, los espectadores serán capaces de descubrir en detalle cada uno de los elementos que formarán parte del nuevo buque insignia de la marca china. Ya hace un tiempo que no se veía una filtración de este tipo, lo que la hace tan atractiva para los fanáticos de la marca y de la tecnología en general.

Con relación a la filtración, esta se llevó a cabo el día 12 de julio, pero las reacciones no han dejado de llover en las redes sociales y no hay una respuesta oficial de la marca. Faltan tan solo unos pocos días para la realización de IFA (1 de septiembre) y HONOR aprovecharía su presentación en este evento para mostrar oficialmente su nuevo teléfono. Sin embargo, no se sabe si se trata de una estrategia de distracción, o si realmente se trata del dispositivo real.

Aun así, vale la pena aprovechar este acontecimiento para destacar algunas de las características que definen a este nuevo teléfono inteligente que se suma a la familia del fabricante asiático. Vamos a iniciar por su pantalla, la cual está desarrollada con tecnología OLED y tendrá una dimensión de 7.92 pulgadas. Además, contará con una resolución de 1060 x 2376 px y una tasa de refresco de 120Hz.

Sobre su batería se conoce que montara una de 5.000 mAh y con tecnología de carga rápida de 66W. Para finalizar, te adelantamos que su sensor principal será de 50 Mpx, así como una cámara frontal de 146 Mpx.