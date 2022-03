Samsung: 9 de cada 10 teléfonos plegables que se venden son de la compañía surcoreana

Samsung no es el único fabricante que ofrece teléfonos plegables; sin embargo, no cabe duda que la marca surcoreana se ha convertido en el referente para el nicho. Y no es en vano, la compañía ha cerrado el 2021 con una evidente apuesta por el mercado de los teléfonos plegables. Mejor aún, ahora se ha dado a conocer un nuevo estudio hecho por Omdia y que confirma su éxito en ventas.

Dicho estudio se centra en el número de envíos de móviles plegables en todo el mundo, teniendo en cuenta dispositivos de otras marcas como Huawei con sus Huawei Mate X2 o el Huawei 50 Pocket. También Oppo aparece con su Find N y Xiaomi con su Mi MIX Fold. Sin embargo, estos no parecen hacer preocupar a Samsung, ya que no se ve peligrar su destacado primer puesto en este nicho.

En pocas palabras, puede que el Samsung Galaxy Z Flip3 no sea el teléfono plegable más completo, pero desde luego no cabe duda que ha llegado a ser el favorito del público. Según los datos de Omdia, este dispositivo obtuvo una cuota de mercado del 52% gracias a los 4,2 millones de envíos que supuso.

No obstante, y a pesar de que el Z Flip 3 ostente ese primer puesto, no es nada despreciable la posición del Samsung Galaxy Z Fold3 al haberse enviado 2,5 millones de unidades, lo que le supone un 27% de cuota de mercado.

Más alejados, pero en tercera posición, aparecen los teléfonos de Huawei con un 10% de cuota al alcanzar casi el millón de unidades vendidas (0,9). Fue su Mate X2 el principal valedor de estos datos, ya que se enviaron 600 mil unidades durante 2021.

Menos destacados estuvieron los móviles de Oppo o Xiaomi, los cuales compitieron con los Samsung plegables de anteriores años, incluyendo el curioso Samsung Galaxy W21 que sirvió como una reedición exclusiva del Z Fold 2.