Samsung confirma evento virtual en el MWC 2021 para presentar nuevos móviles, relojes, portátiles y más

Samsung ha confirmado un evento de presentación para el primer día de Mobile World Congress. Será un evento virtual, el hilo conductor serán los relojes inteligentes y no se descarta que la marca presente nuevos móviles; como los Samsung Galaxy Note 21 o el Samsung Galaxy Fold 3.

Quizá Samsung no acuda físicamente al MWC 2021 ya que la marca canceló su presencia en Barcelona, pero eso no le impedirá captar la atención de todos los que sigamos el evento, ya sea desde allí como a través de nuestras pantallas. Tal y como confirma la invitación que Samsung ha enviado, la empresa ‘desvelará su visión del futuro de los relojes inteligentes‘. Y no será lo único, la imagen que acompaña a la invitación abre la puerta a una larga lista de dispositivos nuevos.

Como suele ocurrir en los avances destinados a crear expectación, ignoramos concretamente que se trae entre manos Samsung. La imagen abre la puerta a las conjeturas, sobre todo por las fechas en las que nos encontramos. Tras unos meses del último evento importante para Samsung, con los Samsung Galaxy A52, Galaxy A52 5G y Samsung Galaxy A72 presentados en marzo de 2021, parece tocar algún dispositivo de importancia.

La empresa ofrecerá un directo a través de Internet marcado para el 28 de junio. Ignoramos qué develará durante la transmisión, pero sí que tenemos ciertas pistas gracias a la imagen que acompaña la invitación. Eso sí, hay que mantener serias dudas sobre todo lo que proyecta el dibujo.

Lo que parece seguro a tenor de las filtraciones recientes, y del propio texto del artículo, es que veremos los Samsung Galaxy Watch 4. Serán los primeros en aunar Tizen y Wear OS, Samsung anticipa que piensa desvelar lo que entiende por el futuro de los relojes inteligentes. Seguramente dos modelos distintos, está por ver si sólo por tamaño o también por diseño.

Los Galaxy Note han sufrido ciertas dudas sobre su continuación, aunque quizá veamos los nuevos modelos durante el evento virtual del 28 de junio. En la imagen que acompaña la invitación puede apreciarse una pantalla con un S Pen, ésta podría ser la pista. No obstante, un nuevo Note entrañaría suma importancia para el evento, y Samsung no lo califica como ‘Unpacked’. Cada vez que la marca presenta un dispositivo clave para su catálogo de móviles acompaña la presentación con ese calificativo, ‘Unpacked’. La invitación de hoy no lo lleva.

Igual que ocurre con el posible Galaxy Note, la imagen de la invitación también muestra un móvil con pantalla plegable. Dado que el Samsung Galaxy Fold 3 lleva meses filtrándose resulta plausible que la marca lo desvele el próximo lunes 28 de junio, aunque nos parece dudoso. Lo más lógico sería que los Note y Los Fold tuviesen un Unpacked por separado.

Sólo podemos hacer conjeturas y plantarnos el próximo 28 de junio frente a la pantalla para descubrir qué nos tiene preparado Samsung. El verano empieza fuerte.