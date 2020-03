Así es como Samsung está ayudando a los propietarios de dispositivos Galaxy a luchar contra el coronavirus

En medio de la actual pandemia provocada por el COVID-19, todo esfuerzo por tomar las precauciones de salud y saneamiento es bienvenido. En este sentido, la surcoreana Samsung quiere ayudar a sus clientes globales ofreciendo un servicio gratuito de desinfección para cualquier Samsung Galaxy (teléfono, reloj o audífonos).

A partir de ahora, el servicio está disponible en todos los Centros de Servicio Samsung participantes y Samsung Experience Stores en 19 países. Estos incluyen argentina, Chile, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Japón, la República de Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Perú, Polonia, Rusia, España, Suecia, Estados Unidos, Ucrania y Vietnam.

Para desinfectar los dispositivos, Samsung hará uso de máquinas que dispara luz UV-C, por lo que no utiliza ningún producto químico agresivo. De hecho, Samsung aconseja no usar productos químicos agresivos para limpiar los teléfonos, ya que pueden dañar el recubrimiento oleofóbico con el que están fabricados. Samsung ha probado a fondo el proceso de desinfección por luz para asegurarse de que no tiene ningún impacto negativo en el rendimiento en sus dispositivos.

Aunque de momento solo los clientes en los países mencionados podrán hacer uso de este servicio, Samsung anunció que lo comenzará a impleentar en más países y regiones con prontitud. Clientes en Australia, Austria, Canadá, Chequia, Francia, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, Israel, Italia, Jordania, Kazajstán, Letonia, México, Países Bajos, Panamá, Filipinas, Rumania, Singapur, Taiwán, Tailandia, Emirates y el Reino Unido podrán aprovechar el servicio en las próximas semanas.