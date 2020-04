Samsung Galaxy S7 y S7 Edge dicen adiós a las actualizaciones

No cabe duda que el Samsung Galaxy S7 y el Samsung Galaxy S7 Edge fueron dos dispositivos increíbles y muy populares para su generación y para los usuarios.

Estos dos modelos se lanzaron durante la primera semana de abril de 2016 y predominaron por fortalecer todavía más la familia de esta gama alta y en su momento fueron dispositivos muy interesantes.

Desde su lanzamiento, han ocurrido cosas tanto buenas como malas. No obstante, la verdad es que han renovado considerablemente el proceso de cuidado a las actualizaciones del sistema operativo de sus teléfonos inteligentes.

De hecho, el Galaxy S7 Edge y su modelo principal fueron los primeros en beneficiarse de su ahora específica política de cuatro años de actualizaciones fijas. Desafortunadamente, los ciclos deben cerrarse, y ambos modelos acaban de culminar con ese plazo de cobertura. En otras palabras, técnicamente, ya no van a recibir más actualizaciones y si durabilidad ha terminado.

Sin embargo, esto no significa que el Galaxy S7 Edge se deba tirar a la basura, no. Esto significa que en el futuro este smartphone seguirá con sus funciones normales y con lo que ya tiene instalado y actualizado. No hay de qué preocuparse.

Para poder usar una versión más nueva de Android sería necesario comprar un terminal más reciente, es lógico. Pero más allá de eso, el Galaxy S7 seguirá siendo tan poderoso y llamativo como siempre lo ha sido.

Así que no te preocupes si tienes estos modelos, todavía sirven, ¡no los botes tan pronto!