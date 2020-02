Samsung Gallaxy S20: Un teléfono bonito pero con defectos

El Samsung Galaxy S20 ha sido presentado hoy, y los nuevos dispositivos de la marca sudcoreana han sorprendido a propios y extraños con su diseño bonito, tecnología 5G y grandes prestaciones. Sin embargo, en HoyEnTEC debemos advertirte de algunos movimientos no tan acertados de Samsung en cuanto a su diseño y prestaciones, las cuales podrían afectar su rendimiento o atractividad.

No cuenta con conector de audífonos

El conector de audífonos definitivamente desaparece de la familia Galaxy S20. El año pasado Samsung incluyó el puerto para audífonos en sus celulares, pero su eliminación de los Galaxy Note 10 ya nos indicaba que esto podría suceder este año. Así que si quieres escuchar música o ver vídeos sin interrumpir a los demás, te recomendamos que también ahorres para un par de Galaxy Buds o los Galaxy Buds Plus.

No hay mejoras de seguridad

Los Galaxy S20 no muestran mejora alguna en el apartado de seguridad. El sensor de huellas sigue siendo el ultrasónico que vimos el año pasado en los S10. Y sí, este sensor es bueno, pero ya hemos visto mejores soluciones como el sensor de huellas óptico de los OnePlus 7 Pro y 7T. Además, la empresa tampoco incorpora reconocimiento facial 3D, por lo cual sigue teniendo el 2D que no es seguro y que en reiteradas ocasiones hemos recomendado no utilizar.

Zoom limitado

Los Galaxy S20 y Galaxy S20 Plus tienen un zoom inferior al de su hermano mayor, el Galaxy S20 Ultra. Estos dos teléfonos no poseen zoom óptico, únicamente híbrido de 3x y digital de 30x. Mientras que el Galaxy S20 Ultra que es el más caro de todos sí tiene un zoom óptico de 4x, que sigue siendo inferior al zoom óptico del Huawei P30 Pro de 5x, aunque el digital y el híbrido son bastante buenos.

Finalmente, el precio

Y en lo que más nos decepcionan los Galaxy S20 es definitivamente su precio inflado. El Galaxy S20 cuesta este año US$999, lo que significa unos US$100 más que el año pasado, y el Galaxy S20 Plus vale US$1,199, lo que es unos US$200 más que el celular del año pasado.

Y aunque el Galaxy S20 Ultra no tiene punto de comparación con ningún predecesor, lo cierto es que su precio también es alto, de unos US$1,399 para su versión más básica.