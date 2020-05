Samsung: la firma presenta un móvil con tecnología cuántica

Los teléfonos inteligentes han ido un poco más lejos con la tecnología y la llegada de los chips cuánticos.

La tecnología cuántica en los smartphones ya lleva un tiempo en desarrollo, no obstante, no es algo que se vea o escuche a diario, por eso es que probablemente no suene nada familiar hablar sobre este tipo de tecnología en los teléfonos. Hoy, Samsung ha hecho historia con la noticia de ser el primer fabricante del mundo en presentar un móvil con tecnología cuántica. Pero, ¿por qué es tan importante y qué es lo que hace este teléfono? En HoyEnTec te lo explicamos.

Primero, se debe decir que el dispositivo se ve y funciona como uno común y corriente. La diferencia es que, de todos los otros modelos del mercado, el Galaxy A Quantum cuenta con un procesador con tecnología cuántica que realiza una tarea que a simple vista podría parecer fácil, pero que aparte de ser muy importante lo hace de una manera completamente distinta a como otros ordenadores lo hacen.

Tecnología cuántica y su relación con la seguridad

¿De qué se trata esto?, de la generación de números aleatorios. Básicamente la tecnología cuántica solo genera un número aleatorio, pero es mucho más interesante de lo que parece, ya que cambiará la seguridad informática para siempre.

Los móviles tienen mucha información, y es por eso que en muchas ocasiones sean un objetivo de ataques para los cibercriminales. Actualmente, infinidad de servicios usan números al azar generados por su procesador para encriptar información. No obstante, a pesar de que para los usuarios estos números podrían parecer poco probables de adivinar, para los ordenadores no lo es porque existen sistemas computacionales que pueden predecir estos números con exactitud.

El procesador quantum lo que hace es que este número aleatorio sea totalmente impredecible para cualquier computadora porque no sigue ningún patrón. Esto es porque el chip usa un led y un sensor CMOS para captar la luz, con los que crea un número al azar obtenido en base al ruido del led, es por esto que el número es impredecible y esencial para mejorar la seguridad en muchos procesos el dispositivo.

En el caso del Galaxy A Quantum este terminal optimizará la seguridad de apps como SK Pay y el servicio de login T ID, los cuales los usan unos 19 millones de personas en Corea del Sur, ya que es allí donde se ha presentado el smartphone de forma oficial.

Las operaciones bancarias y biométricas van a ser todavía más seguras y es posible que en los años venideros se vean más fabricantes con este tipo de tecnología en sus dispositivos.

Un smartphone como los demás

El Galaxy A Quantum es un dispositivo común en otros aspectos, tiene una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas, un procesador Exynos 980, 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento interno, 4 cámaras en su parte trasera, una batería de 4,500 mAh y el SO Android 10.

Su costo tampoco es exorbitante, pues cuesta unos 13 mil pesos mexicanos que vendrían siendo unos 545 USD.