Samsung presenta la nueva interfaz de sus relojes inteligentes luego de fusión de Wear OS con Tizen

Muchos nos quejábamos que el ecosistema de relojes propiciado por Google parecía bastante estático y un poco aburrido. Sin embargo, eso parece estar a punto de cambiar. Samsung dio a conocer la noticia de que se iniciaba la fusión de Tizen con el Wear OS de Google no hace mucho tiempo, y el anuncio llegó acompañado de la promesa de más información futura al respecto. H sido hoy, en el marco del MWC de 2021, cuando la firma ha arrojado más datos de los cuales te hablaremos a continuación.

En este caso, Samsung ha decidido empezar la casa por el tejado casi de forma literal pues la primera información oficial que tenemos al respecto proviene de la capa propietaria que recubrirá esta fusión. La mezcla entre Tizen y Wear OS tendrá por encima una capa que hereda el nombre de la capa de Samsung y recibe el nombre de Samsung One UI Watch.

Con Samsung One UI 3.1 en la calle y ya trabajando en la siguiente versión que operará sobre Android 12, la firma coreana traslada su interfaz a los relojes de la familia con el nuevo One UI Watch. Con esta One UI Watch, Samsung lleva su interfaz a la parte superior del futuro sistema operativo y lo hace respetando las líneas de diseño que ya conocíamos de Tizen, y asemejándose también al diseño de su capa en el resto del ecosistema androide.

Como hemos dicho, One UI Watch hereda las líneas de diseño del Tizen que actualmente corre por las venas de los wearables de Samsung para avanzar un paso más y recubrir un sistema operativo que aún no conocemos, el que surgirá de la mezcla del propio Tizen y el Wear OS de Google. En principio, parece que el nuevo Samsung One UI Watch correrá sobre un futuro Galaxy Watch 4 que se presentará más adelante pero no se descarta que el ecosistema de relojes de Samsung se homogeinice con futuras actualizaciones.

Con el nuevo One UI Watch llegan mejoras gráficas como la personalización de la app de reloj que permitirá mostrar la hora de distintas partes del mundo y que replicará el comportamiento de la app de reloj para móviles. El reloj también «mandará» sobre el teléfono móvil en el sentido de que si bloqueamos las llamadas o mensajes desde el reloj, dicho bloqueo se trasladará al teléfono.

La plataforma permitirá una mayor integración con apps de terceros que podrán descargarse directamente desde Google Play al reloj Galaxy Watch, y eso incluye mejoras y más integración de apps con tanto peso móvil como Strava, Adidas Running, Spotify, Caim o Youtube Music. Y claro está, tendremos un explorador en el reloj que se conectará directamente con Google Maps.

Pero además de las propias apps, el nuevo One UI Watch permitirá que aterrice una nueva herramienta para crear esferas de reloj personalizadas. Estará a disposición de los desarrolladores de Android y esto permitirá crear una colección de gran tamaño para personalizar dichos relojes. Confirma Samsung que el futuro Galaxy Watch 4 será el primero en estrenar One UI Watch. Es de esperar que también sea el primero en poner en circulación el sistema operativo producto de la alianza entre Samsung y Google.