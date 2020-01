Samsung presenta unidad SSD portátil T7 Touch ¿Es la más segura del mundo? #CES2020

Cuando salieron por primera vez las unidades de almacenamiento en estado sólido (SSD por sus siglas en inglés) generaron gran desconfianza, los consumidores no veían con buenos ojos tener fuera de su equipo un dispositivo de almacenamiento y el nombre de estado sólido tampoco ayudaba mucho. Samsung se ha encargado de llevar este tipo de dispositivos de almacenamiento a otro nivel, es por eso que hoy presentó en el CES2020 la SSD T7 Touch que no solo mejora la velocidad de sus antecesores de la serie T sino que también presume ser la más segura del mundo. ¿Sera cierto?

Samsung hizo gala de su nueva unidad portátil SSD T7 Touch cuya velocidad de lectura oscila los 1050 MB/s y puede escribir datos a 1000 MB/s (esto duplica las velocidades de su predecesora la T5). Se lo que estás pensando, ¿Qué puede ofrecer además de lo anterior?

Estas son algunas de las características principales de la Samsung T7 Touch:

Interfaz USB-C (soporta USB 3.2 Gen 2)

Conectividad de 10 Gbps

Compatible con versiones anteriores de USB

Viene con cable USB de tipo C a C y un cable USB de tipo C a A

Compatible con los sistemas operativos Windows, Mac y Android

Peso 58 gramos

Dimensiones 3.3 x 2.2 x 0.3 pulgadas

Colores: Plateado y Negro

Capacidades: 500 GB, 1 TB y 2TB

Aun no te convence, ¿cierto? Te confieso que al igual no me parecía gran cosa, entonces apele por conocer, cuál sería su precio para descartarla por completo: 500 GB por 129.99 dólares, 1 TB por 229.99 dólares y 2 TB en 399.99 dólares, a punto de desestimar su utilidad el gusanito de la curiosidad toco mi tranquilidad, ¿Por qué tiene esos costos? Y encontré el verdadero valor agregado de la Samsung SSD T7 Touch: La seguridad.

Ingeniosamente Samsung se concentro en dar un nuevo valor a sus dispositivos SSD, y además innova al ser la primera en el mundo que cuenta con un sistema de seguridad basado en el uso de las huellas dactilares. Este dispositivo tiene incorporado un escáner que puede reconocer hasta cuatro (4) huellas dactilares (permite compartir la unidad ideal para las empresas) además cuenta con un sistema que ofrece protección por claves y encriptación por hardware AES de 256 bits.

Uniendo todo lo anterior sin duda alguna la Samsung SSD T7 Touch es un gran aliado su portabilidad y sistema de seguridad (la 1era en ofrecer este sistema) se convertirá en una pieza útil para los que requieren trabajar en distintos lugares: Freelancer, escritores, CEO, creadores de contenido, médicos, en fin, cualquier profesional que se desempeñe más allá de las cuatro paredes de una oficina.

¿Qué te parece la Samsung T7 Touch con detector de huellas? ¿Te comprarías una? ¿Qué opinas?

