Samsung suspende en México el bloqueo de los smartphones comprados en el mercado gris

Samsung Electronic de México anunció el pasado 10 de octubre que bloquearía los smartphones adquiridos en el mercado gris en el país y activados a partir del 21 de septiembre. La compañía surcoreana no es la primera en tomar esta medida en territorio mexicano, ya que Motorola y ZTE también anunciaron el bloqueo de dispositivos. Sin embargo, Samsung ha decidido dar marcha atrás.

En un comunicado oficial, el gigante surcoreano ha anunciado que suspende el bloqueo de smartphones adquiridos en el mercado gris. Al mismo tiempo, aseguran estar dispuestos a trabajar con los entes gubernamentales para buscar una solución.

Samsung seguirá la solicitud de Profeco y suspenderá el bloqueo de smartphones

Después de que varios usuarios reportaron que sus teléfonos inteligentes habían recibido un aviso de bloqueo, comenzó una polémica que no ha parado de sonar durante los últimos días en México: Samsung y Motorola comenzaron a bloquear smartphones adquiridos en el mercado gris, un mercado que suele ofrecer precios atractivos en los dispositivos móviles, a veces incluso más baratos que en los canales oficiales de las marcas.

Este mercado técnicamente no es ilegal, pero al mismo tiempo, los dispositivos adquiridos a través del mercado gris y canales no oficiales pueden no cumplir con las normativas nacionales, ya que no están homologados. En otras palabras, el riesgo es que un smartphone adquirido en el mercado gris no funcione 100% correctamente, o no se puedan aprovechar algunas de sus características.

Por supuesto, el mercado gris afecta a las ventas de las marcas y sus canales oficiales, por lo que algunas marcas comenzaron a tomar medidas para combatirlo. Samsung, Motorola y ZTE comenzaron a bloquear smartphones adquiridos en este mercado. Ante lo cual, el ente protector del consumidor en México, Profeco, junto al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), solicitaron a las marcas suspender el bloqueo de smartphones. Según el comunicado de Profeco:

PROFECO e IFT llaman a la suspensión inmediata del bloqueo de teléfonos celulares. Se convoca a los fabricantes a formar parte de un grupo de trabajo […], a fin de identificar medidas e implementar acciones para hacer frente a los retos que plantea el mercado gris, salvaguardando en todo momento los derechos de las personas usuarias y consumidoras.

Samsung ha anunciado que, en línea con la solicitud de Profeco y la IFT, suspenderán el bloqueo de smartphones que provienen del mercado gris. La intención de la compañía, aseguran, es unirse a este esfuerzo conjunto para encontrar, junto a las autoridades y otras partes relacionadas, una solución para “la problemática que genera el mercado gris en México”.

¿Qué sucede con los smartphones que ya habían sido bloqueados?

Samsung ya no bloqueará los teléfonos adquiridos en el mercado gris, pero todavía no es el fin de esta historia. Los fabricantes de smartphones, junto a los entes gubernamentales relacionados, deberán buscar una solución que beneficie al consumidor y, al mismo tiempo, sea satisfactoria para todas las partes. Como mencionamos hace algunas líneas, el mercado gris, técnicamente, no es ilegal, pero Profeco recomienda el uso de dispositivos homologados para garantizar su correcto funcionamiento en el país.