Se filtra posible cargador dual USB-C de Apple

Uno de los aspectos que ha opacado el brillo de Apple a lo largo de su historia, ha sido la conectividad de carga. Muchos han criticado la exclusividad de su conector tipo Lightning, por lo que, ante esta situación, muchos usuarios prefieren optar por otras alternativas de igual potencia, y que sean más universales.

Recientemente, se ha filtrado la imagen de un posible cargador fabricado por la marca de la manzana, el cual, integraría doble puerto, y tendría conectividad USB tipo C. La filtración llega de la mano de ChargerLAB, y aunque la marca no se ha manifestado al respecto, parece que el concepto se ajusta bastante bien a lo que nos tiene acostumbrados la compañía Apple, Inc.

Resulta difícil de creer, pero tenemos que aceptar que nos hace ilusión pensar en esta posibilidad, ya que, se trata de un atador de corriente de 35 W, el cual, llegaría para renovar por completo nuestra idea acerca de lo que nos tiene acostumbrados este fabricante. Estas imágenes resultan ser un Render, por lo que, no se trata de imágenes físicas del dispositivo, pero el diseño de lo que sería este accesorio, nos permite ver muchos detalles acerca de la portabilidad y versatilidad.

Con un diseño más compacto que otras alternativas de la competencia, este dispositivo llegaría con dos conectores USB tipo C en uno de sus lados, las puntas de conexión serían plegables, con ranuras que permitirán trasladarlo de una manera mucho más cómoda. Como aspecto adicional, se han incorporado hendiduras circulares a los lados, lo que generará un agarre mucho más firme y cómodo al momento de conectar y desconectar en la toma de corriente.

Si lo analizamos desde una perspectiva mucho más realista, sería un acierto por parte de Apple al elegir 35 W como una posibilidad para este cargador, ya que, existen una mayor cantidad de dispositivos de la marca con compatibilidad con este tipo de carga. Hace algunas semanas Apple hizo mención en su sitio web acerca de un dispositivo Dual USB, aunque hasta la fecha, no se han revelado imágenes oficiales por parte de la compañía.

Por el momento, sólo nos queda esperar nuevas actualizaciones para determinar si realmente este dispositivo saldrá a la luz o simplemente es un concepto más que quedará entre los archivos de la marca.