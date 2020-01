Sextech bienestar sexual con dispositivos innovadores ¿Serán placenteros? #CES2020

Imagina por un momento esta escena, te encuentras en una gran metrópolis y pasa ante tus ojos un camión con una parte transparente con un rotulo gigante que dice “El placer es para ti”. Esta es la estrategia que ha decidido utilizar una empresaria dedicada al área de negocio de los juegos sexuales. La tecnología impacta en todos los ámbitos que el ser humano utiliza, el placer y el sexo no podían quedarse fuera. Sextech abre un espacio en el CES2020 para el bienestar sexual y vino para quedarse. ¿Es legal que los dispositivos relacionados con el sexo se exhiban en este tipo de ferias?, ¿Y por no se permitiría, si presentan innovación y mejoran el aspecto sexual de las personas?

Este debate no resulta nuevo de hecho es en esta Feria CES2020 que después de un amplio consenso se llego a la conclusión de permitir un espacio para los dispositivos relacionados con el sexo. En la sección de sextech, se habilito un espacio dedicado a la tecnología en el ámbito sexual, esto para muchos puede parecer inmoral, obsceno o profano, pero no nos digamos mentiras, el sexo responsable es placentero y no se puede tapar el sol con un dedo, todos lo practicamos de una u otra forma. Hay que apartar la hipocresía prejuiciosa y abrirse espacio en la sextech para ver que ofrece la tecnología en esta materia del placer.

El bienestar sexual es sinónimo de salud, los emprendimientos tecnológicos en materia sexual buscan que el sexo sea algo más natural. Lo primero que debe mencionarse es que, aunque está habilitada la exhibición de distintos juguetes sexuales (estimuladores de zonas erógenas femeninas y masculinas) y aplicaciones no se permite la inclusión de imágenes descriptivas que resalten de manera inapropiada dentro de la convención tecnológica. Así que queda a la imaginación descubrir el resultado final.

¿Qué se puede conseguir en el Sextech que sea innovador?

Aplicaciones que se conectan a dispositivos que se controlan por entonación de voz.

Vibradores y bolas chinas con IA.

Estimuladores para hombres y mujeres.

Imágenes de personas en posiciones sexuales conectadas a dispositivos.

Juegos de realidad virtual conectados a dispositivos para estimular a las mujeres y hombres.

Sincronización de juguetes sexuales a distancia mediante una videollamada.

Lo que no es mentira es la enorme cantidad de dinero que mueve la industria del “Bienestar sexual” se tienen estimaciones que para el año 2024 se maneje una cifra de 40 mil millones de dólares para muestra un botón, la empresaria Lora DiCarlo indicó que en la preventa realizada en noviembre del año que recién culmino por uno de sus productos de bienestar sexual alcanzo el objetivo de ventas de todo el año en solo cinco horas. ¡Hay necesidades que satisfacer!

¿Qué te parece la inclusión de sextech en la CES2020? ¿Piensas que deberían incluirse otras áreas de exhibición? ¿Cuáles te encantarían ver en el próximo CES?

Anuncios