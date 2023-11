Siete reglas de oro que debes seguir al cargar tu iPhone

¿Qué es lo primero que envejece en un iPhone y en el resto de dispositivos electrónicos? La batería. Su tecnología a grandes rasgos sigue siendo la misma desde el iPhone original hasta el iPhone 15 presentado hace un par de semanas. Y si tienes mi edad, es posible que hayas estado cargando baterías de tu iPhone desde 2008, o incluso antes si ya caminabas con un iPod en el bolsillo. Es por eso que los buenos hábitos para cuidar el teléfono de Apple siempre se enfocan en su batería.

Es por eso que, fruto de la experiencia de esas cargas y lo que me preguntan mis clientes sobre cómo hacerlo de la mejor forma posible, tengo una serie de reglas para todos aquellos que quieran maximizar la vida de la batería del iPhone. Son sencillas y pueden tener muchos beneficios a largo plazo.

La carga inalámbrica no es mala, pero si puedes usa el cable

La carga por inducción que te ofrece el iPhone vía sus bases MagSafe o cualquier cargador que cumpla con los estándares Qi es muy cómoda, porque te permite simplemente dejar el dispositivo en una peana o base para cargarlo. Ahora bien, es una solución que puede degradar más tu batería porque la obligas a trabajar más durante la carga. Eso también hace que la temperatura del terminal suba más, y si no alineas bien el iPhone sobre la base también pierdes eficiencia.

No estoy diciendo que tires a la basura todos tus cargadores inalámbricos. Simplemente, si quieres que la batería de tu iPhone aguante más años, busca priorizar siempre la carga por cable.

Usa siempre cargadores originales o certificados en buen estado

La clave para una buena carga de la batería siempre empieza por el cargador que utilices. No hace falta que el cable y/o el adaptador de carga que utilices sea de Apple, pero siempre debería ser uno que tenga la certificación MFi para evitar riesgos innecesarios. Detrás de un cable hay mucho más de lo que crees para garantizar que no haya sobrecargas.

Usar un cable sin las protecciones necesarias o un adaptador sin el amperaje o potencia adecuadas puede hacer que el iPhone fuerce la maquinaria y castigue la batería más de lo debido. Si dudas con alguno de tus accesorios, lo mejor será que utilices el cable y cargador oficiales.

La carga lenta siempre será mejor que la carga rápida

La carga rápida es una de las mejores soluciones para momentos en los que tenemos prisa, porque nos puede subir la carga a más de la mitad desde la nada en apenas media hora. Es algo que he descubierto recientemente con mi Apple Watch Series 9 y estoy encantado con esa funcionabilidad.

Ahora bien: cuidado con usarla siempre. La carga rápida fuerza más la batería y acelera su degradado con el tiempo. Por lo tanto, si cargas la batería durante la noche o no tienes prisa, mejor utiliza un cargador «lento» como el típico de 5W de Apple. En unos años lo agradecerás.

Si no usas regletas, corres menos riesgos

La carga de infinidad de dispositivos que tenemos por casa hace que los enchufes pasen a ser mucho más valorados, y allá donde escasean acabamos colocando regletas. No es una mala idea, desde luego. Pero depende de la regleta que coloquemos (y de su calidad) que la carga del iPhone sea más estable y no esté expuesta a variaciones de tensión.

Por lo tanto, si te es posible, busca cargar ese iPhone conectándolo directamente al enchufe que tengas a la pared. A la larga, la batería lo va a notar.

Si el iPhone está caliente, mejor no fuerces la carga

La más clásica de las advertencias: si has utilizado tu iPhone de forma intensiva (o está indexando datos porque acabas de comprarlo o actualizarlo), espera a que se enfríe antes de ponerlo a cargar. La carga (sobre todo la inalámbrica y la rápida) suele subir la temperatura del teléfono, empeorando el problema. Una carga a temperatura más ambiente es una carga que no castiga tanto, siempre puedes probar trucos como enfriar la base de carga.

Si pones el modo avión, cargas más rápido

Cargar el iPhone en modo avión tiene sus ventajas: como el teléfono no tiene que trabajar buscando cobertura de datos móviles ni WiFi, no trabaja tanto y puede centrarse más en cargar su batería. Varios sensores también dejan de trabajar en ese modo, y más aún si desactivas Bluetooth. Si la batería se gasta a menor ritmo, se carga antes.

Eso sí, ten cuidado: activando el modo avión hace que accesorios como los HomePod o los Apple Watch dejen de funcionar óptimamente. Tenlo en cuenta, aunque no va a ser algo problemático si cargas el iPhone por la noche.

No te obsesiones con el 0% y el 100%

Termino con lo que quizás más personas me han preguntado: ¿hay que esperar a que batería del iPhone se agote para ponerlo a cargar? ¿Hay que esperar a que se cargue del todo para desconectarlo? No, no hace falta. Conecta y desconecta tu iPhone cuando lo quieras y necesites.

Ahora bien, si quieres aumentar la longevidad de esa batería, idealmente lo mejor es mantenerlo por encima del 20% de la carga. En cuanto al límite superior, los iPhone 15 y iPhone 15 Pro incluso cuentan con un modo que limita la carga al 80%, ya que según la propia compañía eso también contribuye a que la vida útil de la batería sea más larga.