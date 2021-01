Signal – La alternativa a WhatsApp recomendada por Elon Musk

WhatsApp ha cambiado sus términos y condiciones de privacidad y la ola de memes y ataques no hizo esperar. Millones de usuarios en todo el mundo reaccionaron con disgusto y afirmaron que era momento de cambiarse a otras alternativas más seguras como Telegram o Signal. La fragilidad de la privacidad de WhatsApp y Facebook ha sido evidente desde hace un tiempo, pero es ahora cuando se hace más evidente.

Hay señales que nos dan una idea de cuán grave puede ser la situación, pero cuando es el propio visionario Elon Musk quien nos recomienda cambiarnos a Signal, creemos que lo más sabio es escuchar. A través de WhatsApp solemos compartir información privada y confidencial a la que puede acceder la plataforma si aceptamos sus condiciones, ya no se trata de conversaciones privadas, y esto ha preocupado mucho a los usuarios.

Las personas no quieren temer por su privacidad, quieren sentirse seguros en una red social que les garantice la no intromisión en sus asuntos. Pero es que las nuevas políticas, si ya las has aceptado, establecen que no se podrá hacer uso de esta red social si no se comparten las conversaciones y datos con Facebook.

Una vez más Mark Zuckerberg se vuelve protagonista de un escándalo mundial, en el que seguramente va a ver una disminución de la actividad a través de WhatsApp. Otras alternativas actuales como Zoom, Signal o Telegram surgen como una salida rápida ante las intenciones de estos colosos de apoderarse de la información de los usuarios.

Con la frase “Use Signal”, Elon Musk dejó muy clara su posición en Twitter ante la situación que se encuentra en desarrollo. Lo que más define a Signal es precisamente la privacidad que establece en su plataforma, ofreciendo un contraste notable en comparación con sus más fuertes competidores a través del cifrado punto a punto.

Aunque Signal no es algo nuevo y está en el mercado desde 2014, el hecho de que Elon Musk la mencionase, ha impulsado masivamente las descargas.