Signal: la red social queda fuera de servicio en China

Signal es una de las redes sociales más importantes cuando se trata de seguridad y privacidad. Su popularidad incrementó tras el cambio en las políticas de WhatsApp, y ahora existe una polémica que involucra a esta plataforma, la cual parece haber sido bloqueada en china. Esta aplicación es una gran herramienta para quienes valoran significativamente la privacidad, con acceso a mensajería cifrada que evita que los mensajes sean utilizados por terceros para diferentes finalidades.

Este martes los reportes fueron masivos acerca de este acontecimiento que parece haber dejado de funcionar en China. Las razones de esto parecen tener algún interés político, pero la empresa no ha confirmado cuáles son las verdaderas razones que han motivado a esta decisión. Según se sabe, la aplicación todavía aparece disponible para descargarse desde la App Store de Apple, pero una vez instalada, no funciona correctamente.

En caso de un bloqueo de la red social, el Gobierno de EE.EUU. se hubiese manifestado, pero hasta la fecha no hay ninguna declaración, por lo que aún hay expectativas vinculadas a este evento que despierta diferentes hipótesis acerca de lo que puede estar ocurriendo. Signal siempre ha permitido la descarga de la App desde la web oficial, aunque la Google Play Store no está disponible en China, esta no era una limitante.

Adicionalmente, desde este lunes la web oficial de Signal ha estado fuera de servicio, una situación preocupante que puede ser el previo a alguna decisión futura de naturaleza política. Muchos usuarios comentaron a través de Twitter sobre la imposibilidad de entrar a Signal y usar el servicio naturalmente, mientras que algunos aseguraron que podían hacerlo si utilizaban un servicio de VPN.

Signal aumentó su popularidad cuando Elon Musk la recomendó en lugar de WhatsApp, algo que ha permitido que las personas valoren esta aplicación como un recurso seguro y estable para comunicarse a través de mensajería encriptada.