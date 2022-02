Sony – Estos son los nuevos LinkBuds y su forma te fascinará

Sony presenta oficialmente sus Sony LinkBuds, unos auriculares de 4,1 g, los cuales llegan con un estuche bastante compacto y resistente fabricados con materiales sostenibles, donde podremos proteger nuestros auriculares. Se trata de una evolución significativa para estos Sony, ya que, nos presentan algo totalmente innovador.

La respuesta de frecuencia es de 20- 20.000 Hz, con un muestreo de 44 KHz. La conectividad de estos Sony LinkBuds ofrece Bluetooth 5.2, y la compatibilidad es absoluta con dispositivos Android y iOS. Después de conseguir la carga completa, estos auriculares inalámbricos ofrecen hasta 5,5 horas de autonomía, mientras que su estuche, ofrece una autonomía de 12 horas.

Los fabricantes conservan la conectividad de USB tipo C para la carga del estuche, con una certificación IPX4 que asegura una resistencia al agua y al polvo. No son nada económicos, y el precio no es tan competitivo como esperábamos, ya que, Sony asignado un precio de 179,99 € para estos Sony LinkBuds.

Lo que no podemos ignorar, es el maravilloso diseño que estos visionarios han elegido para su modelo de auriculares, puesto que, va en contra de todo lo que ofrece la competencia. Están fabricados en ABS reciclado, y según los fabricantes, se han utilizado piezas de automóviles fabricados en Estados Unidos y Japón.

Están disponibles en colores gris y blanco, y ante su ligereza, se pueden introducir en el canal auditivo, de forma bastante agradable, fijándose con gomas de silicona. A diferencia de otros modelos, Sony ha decidido ofrecer un dispositivo que no nos aísle del todo del entorno, ya que, el ruido exterior aún es audible.

Aun así, puede darnos la mejor calidad sonora a través de unos dispositivos realmente modernos que llegan para competir con los auriculares de Apple y Samsung. Sin duda, los LinkBuds de Sony resultan en una excelente propuesta para quienes disfrutan de la calidad de sonido. Son verdaderos expertos en este ámbito y ofrecen una fabricación de gama alta.