Sony – Nueva colección de Las Tortugas Ninja en anunciada es State of Play

Si creciste en los 90’s fácilmente puedes identificarte con los personajes que protagonizan esta noticia. Las Tortugas Ninja vuelven a estar presentes en nuestras vidas a través de Nintendo Switch, y no podemos dejar pasar la oportunidad de hacer eco de esta actualización.

De la mano de Konami, Nintendo nos ha permitido acceder a aventuras electrizantes a través de sus juegos, y gracias a esta nueva colección, tendremos la oportunidad de disfrutar de toda la acción que son capaces de ofrecer estos 4 guerreros con caparazón. Se trata de The Cowabunga Collection, un paquete de juegos que ha sido revelado en el marco del evento de Sony State of Play.

Una selección de juegos clásicos de las Tortugas Ninja cobra vida una vez más para garantizarnos una vuelta al pasado, y a los títulos que marcaron la niñez de muchos de nosotros. Con un total de 13 juegos, esta colección reúne títulos que fueron lanzados para consolas como Game Boy, Super Nintendo y Sega Genesis. Algunos de los juegos que también incorpora este pack son Turtles in Time y Tournament Fighters 2D.

Como característica adicional, a algunos de estos juegos han sufrido algunas actualizaciones interesantes enfocadas a proporcionar accesibilidad en línea. En la actualidad, cuenta con algunas de las texturas mejoradas para rendir el homenaje que se merecen algunos de estos juegos que se convirtieron en verdaderas joyas en su tiempo.

Aunque Sony ha hecho el anuncio oficial y se ha lanzado un tráiler para dar respaldo a la llegada de The Cowabunga Collection, la fecha de lanzamiento no ha quedado del todo clara. Algunas de las plataformas en las que planea lanzarse próximamente son PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y S, PC, y como ya lo habíamos mencionado, Nintendo Switch. Sin duda, una excelente iniciativa por parte de Sony, quienes están dispuestos a revivir nuevamente la afición por Leonardo, Donatello, Michelangelo y Raphael.