Sony – Una vista profunda a los auriculares Inzone H9

La nueva creación de Sony, que tiene por nombre Inzone H9, son unos auriculares creados específicamente para los amantes de los videojuegos, ya que, parte de sus características se inclinan a favor del disfrute por todo lo alto de los gamers a la hora de sentarse a jugar. En esta reseña te explicaremos cada una de las características que poseen los nuevos Inzone H9, y por qué se dice que son los auriculares más livianos y cómodos del mercado.

Inzone es la nueva marca que ha presentado la empresa tecnológica Sony, quien en esta oportunidad nos presenta los nuevos Inzone H9, unos auriculares que poseen un diseño bastante moderno, minimalista y elegante. En comparación con otros del mercado, los nuevos Inzone H9 vienen en una única presentación en color blanco con detalles en color negro, con un acabado completamente liso y con botones de un tamaño discreto.

Una de las negativas que han encontrado los usuarios es que se trata de unos auriculares que, en su mayoría, son completamente de plástico. Sin embargo, podemos sacar algo positivo y es que gracias a este material, los Inzone H9 tiene un peso de 330 gramos, lo que lo convierte en unos auriculares bastante livianos y cómodos.

Los nuevos Inzone H9 son cerrados y dinámicos, con una unidad de diafragma de 40 mm, diafragma de Película PET y una respuesta de frecuencia desded 5 Hz hasta 20.000 Hz (JEITA). Poseen un control de volumen, cancelación de ruido y sonido espacial 360, que permiten al jugador no ser interrumpido por sonidos exteriores, y escuchar cualquier sonido minucioso dentro del juego. Su batería es recargable con iones de litio integrada, con un máximo de uso de 32 horas con NC desactivado.

En conectividad Inzone H9 cuenta con bluetooth 5.0, un puerto de USB tipo C, y es compatible con PC y el sonido 3D del Ps5. Los auriculares Sony Inzone H9 ya se encuentran disponibles en el mercado por un valor de 300 €, precio que no termina de convencer a los usuarios, ya que, si tomamos en cuenta su material y animalismo, no compite en lo absoluto con otros auriculares gamers de mejor calidad disponibles en el mercado.