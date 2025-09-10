Spotify actualiza su plataforma y ya podrás escuchar en formato Lossless

Hasta ahora, sólo los verdaderos melómanos y fanáticos de la música tenían conocimiento de la existencia de formatos de archivo de alta calidad. Tanta calidad como para sentir que estás en la propia sala de grabación del artista que tanto disfrutas. Cuando un archivo se comprime para que sea un poco más “ligero”, hay elementos que se pierden en el proceso.

Imagínate una imagen en alta resolución, que se comprime tanto que comienza a pixelarse y a tornarse borrosa. Lo mismo ocurre con la música en la era digital, por lo que, los más puristas prefieren recurrir a formatos análogos de reproducción.

Con un poco de contexto ya elaborado, podemos hablar del formato Lossless que está llegando a Spotify. De manera gradual, este recurso estará llegando a las cuentas Premium hasta el mes de octubre. Esta medida tiene varios objetivos, uno de ellos es intentar preservar la obra del artista tan fiel como se pueda a la versión original.

Por otro lado, intentan captar al público que realmente ha dejado de lado alternativas de streaming por la poca definición que se puede notar en el audio. Hasta ahora, muchos creían que se iba a tratar de un servicio mucho más costoso, pero según informa la compañía, no es del todo cierto.

Quienes conocen la trayectoria de la empresa, están conscientes de los constantes cambios de postura respecto a las políticas. Lo último que se sabe sobre la integración del formato Lossless, es que no habrá aumento de precio en las cuentas premium. Así pues, si tienes un plan de esta categoría, podrás disfrutar del audio de alta fidelidad.

Se espera un incremento en el precio del servicio en octubre, pero esta es una medida que no tiene nada que ver con la integración del nuevo formato de audio para cuentas premium. De esta manera, Spotify finalmente puede competir con alternativas como Tidal, Qobuz, que ya ofrecen alternativas de audio sin pérdidas para quienes quieren escuchar cada detalle de las grabaciones originales.