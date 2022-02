Starlink pierde 40 satélites como consecuencia de una tormenta solar

La empresa estadounidense SpaceX propiedad de Elon Musk, anunció que una tormenta geomagnética ha afectado a 40 de los 49 satélites Starlink lanzado el pasado mes de febrero. En la actualidad existen más de 2.000 satélites en órbita, por lo que la destrucción de estos satélites no representa una pérdida significativa para dicha empresa.

El Falcon 9 fue lanzado el pasado 3 de febrero acompañado de 49 satélites Starlink, satélites que por causa de una tormenta solar no lograron alcanzar la órbita programada alrededor de la tierra. SpaceX explicó que la caída de los satélites no representan un riesgo para la tierra, ya que estos están programados para que descendieran en una órbita estable dentro de un “modo seguro”, siendo su colisión lo menos importante para ellos.

Sin embargo, esto no deja de preocupar a las personas, ya que, en toda España al culminar el mes de enero, sus habitantes fueron testigos del avistamiento de una figura en forma de bola de fuego que se desplazaba por el cielo. Este acontecimiento fue identificado como el momento exacto en el que un satélite de Starlink iba descendiendo por los cielos mientas se desintegraba.

Algunos de los datos obtenidos por medio del GPS de los satélites han señalado que la tormenta solar alcanzó «hasta un 50% más de resistencia que durante los lanzamientos anteriores», comentó SpaceX. A pesar de que el 80% de los lanzamientos durante el mes de febrero estarán completamente destruidos, y definitivamente no han conseguido salvarlos, este acontecimiento representa un estado de alerta para el destino y seguridad de los próximos lanzamientos.

La compañía dirigida por Elon Musk también hizo comentario sobre los 12.000 satélites que tienen planeado lanzar próximamente con el fin de aportar un avance tecnológico y poder ampliar las señales de internet a los lugares donde aún este no tiene cobertura. No cabe duda que aunque las pérdidas que ocasionó esta tormenta geomagnética no causó mayor revuelo para la empresa SpaceX, este accidente será evaluado para evitar más pérdidas en un futuro.