¿Te estás quedando sin espacio en Google? Esto es lo que puedes hacer para no pagar Google One

El 1 de junio de 2021 fue el día que muchos no queríamos que llegara: ese día el almacenamiento de Google Fotos dejaba de ser gratis e ilimitado al elegir la calidad reducida. Toda foto y vídeo que se guarde en Google Fotos desde entonces se descuenta del almacenamiento, y tarde o temprano los 15 GB que da gratis Google terminarán llenándose.

Para mi, ese momento comenzó a llegar unas semanas, cuando las aplicaciones de Google comenzaron a avisarme de que mi espacio de almacenamiento estaba casi lleno, con un icono de advertencia en la foto de mi cuenta y avisos en casi todas las apps de Google. Y dado a que no estoy dispuesto a pagar, al menos no por ahora, he tenido que hacer una limpieza exhaustiva.

En mi caso, mi cuena de Google tiene un espacio gratis de 19 GB, al haber recopilado los valiosos 2 GB extra por hacer la revisión de seguridad durante dos años, allá cuando Google todavía regalaba cosas de por vida. De ellos, más de 17 GB se habían llenado, es decir, un 90% del espacio estaba ocupado.

La buena noticia es que mucho de este espacio era recuperable, y el único motivo por el que seguía ocupado era por pereza de no hacer una limpieza en condiciones o como resquicio de los tiempos pasados, cuando el almacenamiento no se iba perdiendo «tan rápido» como ahora, foto a foto. Esto es lo que hice para recuperar unos 10 GB.

Primero, acabar con las fotos y vídeos grandes

El único cambio que ha habido en el almacenamiento de Google se encuentra en Google Fotos. Antiguamente, las fotos y vídeos a calidad reducida no ocupaban espacio, pero desde junio del año pasado, toda foto y vídeo se descuenta. Por tanto, es de esperar que la mejor forma de mitigar el hecho de que el espacio se esté llenando sea limpiar Google Fotos.

Las fotos que estaban en Google Fotos antes del 1 de junio de 2021 no ocupan espacio, pero todas las posteriores sí. Hacer una limpieza manual y exhaustiva de Google Fotos sería un trabajo descomunal. Una forma más eficaz de liberar espacio rápido es encontrar fotos y vídeos de gran tamaño y, si son prescindibles, borrarlos de Google Fotos.

Puedes hacer esto desde la propia aplicación de Google Fotos. Toca en la foto de tu perfil > Ajustes de Fotos > Copia de seguridad y sincronización y pulsa Gestionar almacenamiento. Arriba del todo se encuentra Fotos y vídeos grandes, que podrás revisar y borrar más tarde. En mi caso, tenía algunos vídeos largos que no necesita borrar, de modo que así logré recuperar unos pocos cientos de megas. No fue muchísimo, pero todo ayuda.

¿Fotos borrosas y capturas de pantalla? No, gracias

Desde el mismo apartado anterior, puedes encontrar otros elementos que podrían merecer ser borrados. Es el caso de las capturas de pantallas, las imágenes de otras aplicaciones y las fotos borrosas.

En mi caso hace tiempo que dejé de incluir las capturas de pantalla y fotos de apps en la copia de Google Fotos, de modo que el ahorro de estos apartados era casi nulo. Una cosa importante es revisar siempre lo que se borra, pues las capturas de pantalla no son necesariamente capturas de pantalla, sino imágenes que Google Fotos cree que son capturas de pantalla (y que no siempre lo son).

Convertir todo a calidad «de ahorro»

Desde siempre tengo configurada la copia de seguridad de Google Fotos a calidad reducida o, como se llama ahora, Ahorro de almacenamiento. Sin embargo, a veces Google parece hacerse un lío con el asunto, y nunca está de más revisar que el ajuste se mantiene así. Por ejemplo, yo descubrí que tenía mi nuevo móvil haciendo la copia a calidad original, ocupando por tanto mucho más espacio de almacenamiento del estrictamente necesario.

La buena noticia es que esto tiene una fácil solución, aunque necesitarás usar la web de Google Fotos, pues esto no es posible desde la app. Necesitarás abrir este enlace y pulsar Recuperar espacio. Lo que hará es comprimir las fotos y vídeos a calidad original para que pasen a ocupar menos espacio. Así recuperé unos valiosos GB de espacio adicionales.

Se acabó usar Drive como almacenamiento

Atrás quedaron los tiempos en los que no teníamos que preocuparnos por lo que ocupaban las fotos o vídeos en el almacenamiento compartido de Google, y el espacio libre era más o menos estable. Sí, seguía rebajándose a diario por los correos de Gmail, pero generalmente los correos electrónicos no ocupan demasiado.

Hace unos años, con tanto espacio de almacenamiento en Google libre, tomé la decisión de incluir varias carpetas y documentos de gran tamaño en Google Drive, para tenerlas siempre a mano en cualquier PC y en cualquier momento. Hoy en día toca apretarse el cinturón, y rebajar la cantidad de cosas que almaceno en Google Drive «por si acaso».

He pasado a guardar la mayoría de estos archivos localmente en mi PC, liberando así una cantidad brutal de espacio. En este caso hice una revisión exhaustiva, pero si no tienes tanto tiempo puedes encontrar los archivos que más ocupan de tu Google Drive desde este enlace.

Limpieza a fondo de Gmail

Si eres de los que mantienen la bandeja de entrada a cero, entonces probablemente puedas saltarte este paso, pero en caso contrario es recomendable que limpies Gmail para liberar espacio. Como comentábamos antes, la mayoría de e-mails apenas ocupan espacio, pero es posible que tengas una buena colección de correos de gran tamaño escondidos en tu Gmail.

El problema es que ni la app ni la web de Gmail te facilitan limpiar el correo demasiado. Desde esta web, Google te muestra correos con archivos adjuntos de gran tamaño, pero es un poco lioso. Es más fácil configurar Gmail en Thunderbird o clientes de correo similares, en un PC, para poder ordenar los correos por tamaño y seleccionar y borrar de forma mucho más rápida y cómoda. Lleva tiempo, sí, pero merece la pena.

Es hora de sacar la basura

Tras tanto limpiar, muchos archivos borrados van a parar a las distintas papeleras de Gmail, Drive y Fotos. Es un buen recurso por si has borrado algo sin querer, pero si estás seguro de que todo lo borrado merece ser borrado, entonces puedes vaciar las papeleras en lugar de esperar los 30 o 60 días de turno para que se borre cada archivo automáticamente.

Puedes hacerlo manualmente en cada aplicación, pero las tienes todas a mano con el acceso rápido en la página de gestión de almacenamiento de Google, en el apartado Elementos descartados. Una vez más, asegúrate de que lo que borras merece ser borrado, pues no tendrás forma de recuperarlo en caso contrario.

Mucho trabajo y 10 GB liberados

Tras llevar a cabo todas las tareas anteriores, pasé de tener 17 GB ocupados a 7 GB, habiendo por tanto liberado 10 GB. Sí, he de admitir que no fue a cambio de nada: perdí un par de horas en todo el asunto.

Los menos de 12 GB de almacenamiento disponibles que tengo en la actualidad no me durarán para siempre (según Google, me durará aproximadamente un año), y aunque vuelva a hacer una limpieza, inevitablemente llegará un momento en el que no se pueda hacer nada. Probablemente me tocará entonces pasar por caja, pero cuanto más tarde llegue ese momento… menos habré pagado y tendré más tiempo para pensar si usar alguna alternativa.