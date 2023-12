Te recomendamos borrar la memoria caché de tu Gmail siguiendo estos pasos

Que el correo electrónico sea uno de nuestros pilares de comunicaciones, ya sea personal o laboral, implica que la aplicación destinada a ello sea la más usada. Por norma general, todos usamos o nos vemos obligados a usar Gmail y, por funcional que sea la app, al final acaba ocupando más espacio del que debería en nuestros dispositivos Android.

Esto se debe fundamentalmente a la memoria caché, que es aquella porción del almacenamiento interno del teléfono o tablet que se destina a guardar elementos temporales de las apps y que, aunque útiles, pueden acabar ocupando demasiado espacio de nuestra memoria. Por eso, realizar un vaciado de caché de Gmail debería ser una opción a recordar con cierta frecuencia.

Eliminar la caché de Gmail no te supondrá problemas mayores

Si no sabes qué es exactamente la memoria caché, no está de más la aclaración de que vaciarla no implicará problemas mayores. Por resumirlo y hacerlo más comprensible vinculándolo con Gmail, decir que la app de correo almacena ciertos elementos en la memoria para garantizar un rendimiento más fluido.

Entre esos archivos encontramos algunos elementos como los avatares de las cuentas de correo con las que interactuamos más a menudo. Este es un ejemplo de archivos que se almacenan directamente en local para así favorecer una carga más rápida de la app cuando la abrimos. Partiendo de esa base, al eliminar esos datos la app abrirá algo más lento, pero tampoco es tan dramático.

A fin de cuentas, no es que sea Gmail una app tan recargada como para ralentizarse en su apertura. De igual forma, siempre se acabarán almacenando ciertos archivos necesarios que, en su justa medida, permitirán que se sienta siempre fluida. Al vaciar la caché, conseguiremos una buena dosis de espacio extra en la memoria del móvil.

Por supuesto, cabe recordar que este vaciado no implicará perder el inicio de sesión ni nada parecido. Verás cuando expliquemos el proceso que también existe esa opción, pero no hace falta usarla en ningún caso si lo que queremos es vaciar la caché.

Cómo vaciar la memoria caché de Gmail en Android

Si no sabes cómo borrar la caché de las apps en Android, no te preocupes. Es un proceso de lo más sencillo y que siempre es el mismo. Refiriéndonos a Gmail en concreto, los pasos a seguir son estos:

Abre los ajustes del móvil.

Ve al panel de ‘Aplicaciones’ (si no lo encuentras, haz uso del buscador que aparece en la parte superior de los ajustes).

Una vez estés en el panel de ‘Aplicaciones’, localiza y pulsa sobre ‘Gmail’.

Entra ahora en el apartado ‘Almacenamiento y caché’.

Pulsa sobre la opción ‘Borrar caché’ y confirma la acción si es necesario.

Con respecto a la frecuencia con la que se aconseja el vaciado de la memoria caché de Gmail, no podemos dar un tiempo estimado. Al final cada caso es un mundo y dependerá siempre del uso que se haga. Si Gmail es una app de uso muy secundario, no merecerá la pena estar constantemente vaciando la memoria caché porque el espacio ocupado no supondrá un problema. Sin embargo, sí puede representarlo si se usa más. Por tanto, y en virtud de dar alguna cifra general, lo recomendable es que lo revises al menos una vez al mes.

Por supuesto, si tienes problemas de espacio en el móvil, esta opción debe ser una de las primeras a la que recurras. También la memoria caché de WhatsApp es una de las más «tragonas» de memoria, por lo que es otra app en la que deberías fijarte y cuyo proceso de vaciado es idéntico al de Gmail.