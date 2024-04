Telefónica dice adiós a la conexión ADSL, pero surge un problema

Luego de varios llamados, la empresa multinacional española, Telefónica, ha anunciado que ya se acerca el 19 de abril, mes donde finalmente cerrarán toda la red de cobre en España. Sin embargo, una gran preocupación invade a la empresa, ya que, 400.000 usuarios han hecho caso omiso a las notificaciones del tan nombrado “apagón”.

El servicio de internet por el ADSL (servicio de cobre), de la compañía, va a desaparecer para darle paso libre a la tecnología moderna. Y la verdad es que existen otras alternativas más avanzadas, mucho más efectivas y cómodas de disfrutar del servicio de internet, como por ejemplo; conexiones satelitales.

Lo que los usuarios que aún no han realizado el cambio no han analizado es que, se quedarán completamente desconectados del servicio de internet, si no buscan otras opciones anticipadamente. Para que eso no te ocurra, si aún eres uno de ellos, te recomendaremos algunas alternativas disponibles:

Internet satelital : Es una de las mejores opciones, ya que dispone de una cobertura bastante amplia. Puedes contar con empresas como Starlink por un precio desde 29 EUR e Hispasat por 35 EUR.

Routers con datos móviles : Una opción ideal para las personas que se desplazan a otros lugares del país. Es necesario obtener un router 4G o 5G y una tarjeta SIM, lo que te ofrecerá entrada a la internet por medio de una señal WiFi.

Internet por radiofrecuencia: Esta opción es muy parecida al servicio satelital, ya que, se necesita la estación de una antena. El precio de este servicio es de 30 a 50 euros mensuales.

El próximo 19 de abril será el cierre definitivo del servicio de ADSL en España, es un anuncio oficial de la compañía Telefónica. Sin embargo, fuentes cercanas a la empresa aseguran que se encuentran pensando en alternativas para que estos usuarios no se queden bruscamente sin el servicio de internet.