Tim Cook gana tanto dinero como CEO de Apple que ha decidido bajarse el sueldo por segunda vez

Tim Cook se ha recortado el sueldo. No es la primera vez y probablemente tampoco será la última. De hecho, lo hizo ya el año pasado reduciéndolo en un 40%. Este año la tijera anda ligeramente menos afilada, y el recorte ha sido algo inferior, del 36%. No obstante, no hay que preocuparse del bueno de Cook porque ni muchísimo menos va a pasar hambre con el sueldo que le queda.

Y es que Cook no sólo cuenta con un sueldo por ser el CEO de Apple, también dispone bastantes acciones de la compañía. Pese al sumatorio de todas las cuentas ha habido reducción respecto a lo que venía ganando en años anteriores, promovida además por él mismo.

Pese a todo, Cook ganó más de 60 millones de dólares en 2023

De acuerdo a los datos que ofrecen en The Hollywood Reporter, tanto en 2022 como en 2023, Tim Cook ha mantenido un salario base de 3 millones de dólares que, junto a otras compensaciones, ascendía a 63,2 millones de dólares. Buena parte de esos ingresos provenían de las compensaciones recibidas por sus acciones de Apple, de las cuales posee más de 3 millones. Según estos informes, esta fue la división:

Sueldo base: 3 millones de dólares.

3 millones de dólares. Acciones: 47 millones de dólares.

47 millones de dólares. Compensación no patrimonial: 10,7 millones de dólares.

10,7 millones de dólares. Otras compensaciones: 2,5 millones de dólares.

Creo que está de más decir que esos 60 millones de dólares no son en absoluto un sueldo de clase baja, pero lo cierto es que supuso un importante recorte respecto a los casi 100 millones que ingresó en 2022. En concreto fueron 99,4 millones de dólares los que obtuvo aquel año, por lo que de ahí sale esa diferencia del 36,4% de un año a otro.

El groso de esta perdida de ganancias se produce por un recorte en el sueldo que, como ya advertíamos al inicio, viene aconsejado por los accionistas y por el propio Cook al momento de presentar las cuentas a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

También se ha revelado cuánto gastó Apple en Cook más allá de su sueldo y compensaciones. Véanse como ejemplo los 800.000 dólares invertidos en guardaespaldas o el millón y medio de dólares en el jet privado que usa el CEO para viajes de empresa (se entiende que incluyen mantenimiento y combustible).

Cabe decir en cualquier caso que buena parte de los ingresos de Tim Cook suelen ser donados a la beneficencia. Las informaciones que existen sobre el CEO lo ponen como una persona sencilla sin grandes derroches, aunque sí consta una mansión en Palo Alto valorada en 10 millones de dólares.

Como anécdota curiosa añadida a todo esto, y que ofrece Business Insider en virtud de los datos de Forbes, Tim Cook está valorado en 2.000 millones de dólares. Obviamente es más algo simbólico que real (no imaginamos ir a una Apple Store a comprar al bueno de Tim). Sin embargo, sí puede ser orientativo si otra gran compañía se interesa por ficharle, aunque se desconoce con exactitud qué dice su contrato con Apple al respecto de una hipotética salida a otra empresa.