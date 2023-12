Todos los productos Apple que han muerto este 2023

No queremos pensarlo, pero a este 2023 le quedan pocos días. En nuestras cabezas rondan las celebraciones navideñas que ya tenemos encima, pero en los despachos del Apple Park ya piensan en la agenda del año que viene. 2023 ya está finiquitado, ya se han hecho todos los gestos que había pendientes para estas últimas semanas, lo único que queda es hacer caja.

Y en todos los movimientos que ha hecho Apple en este 2023 hay que pensar en todos los productos que han dejado de venderse y que perderemos para siempre. Si empezamos a contar, la lista no es tan corta como puedes creer.

El MacBook Pro con Touch Bar

Estaba bastante cantado tras el rediseño de la gama alta de los MacBook Pro. Apple ha decidido conservar un modelo básico, pero ya abandonando el diseño antiguo de los MacBook Pro salido de la época Intel y llevándose la Touch Bar por delante.

Con esto, la gama portátil de Apple se queda ya con dos diseños únicos: el de los MacBook Air y el de los MacBook Pro. Puede que algunos echen de menos los diseños en forma de lágrima de los MacBook Air antiguos, pero no creo que la Touch Bar sea algo añorado.

Los iPhone «mini»

Este le duele particularmente a muchos que defendían a capa y espada esta gama. La llegada de los iPhone 15 ha supuesto el fin de la venta del iPhone 13 mini, evidenciando que la gente prefiere la pantalla grande y la mayor autonomía antes que algo pequeño y cómodo. Es una lástima.

Aquellos que sigan queriendo un iPhone pequeño tienen como último «superviviente» al iPhone SE 3, pero va a durar poco. Los rumores afirman que el iPhone SE 4 que veremos en pocos meses crecerá de tamaño para asemejarse más al iPhone 14.

La Batería MagSafe y el cargador MagSafe Duo

En un movimiento que estaba del todo previsto, Apple ha decidido dejar de vender su propia batería externa y cargador MagSafe Duo con el que se simplificaba la carga de dispositivos. Puede que se trate de unos primeros pasos para deshacerse de todos los accesorios que usen el puerto Lightning, aunque quizás simplemente no se vendían lo suficiente como para seguir sosteniéndolos en las tiendas. Lo sabremos mejor en cuanto la transición al puerto USB-C se complete con la fecha tope de diciembre de 2024.

Los accesorios en piel

Más recortes en accesorios, pero esta vez no por regulaciones europeas si no por conciencia ambiental. Todo lo que incluía piel ha dejado de existir, pasando a destacar la silicona y los materiales de alta calidad alternativos como en el caso de las fundas y las correas FineWoven. Este material no ha recibido demasiadas opiniones positivas, con algunos llegando a decidirse por llevar su iPhone 15 Pro sin funda.

Bonus de muerte anunciada: Lightning

El cable Lightning no ha muerto aún: sigue incluyéndose con los nuevos iMac y es necesario para cargar los Magic Keyboard, Magic Mouse y Magic Trackpad. Pero hay que decir que 2023 es el año en el que quedó totalmente sentenciado. A partir de ahora el cable USB-C es el que toma la prioridad en todo.

Enterraremos oficialmente Lightning a finales de 2024, momento en que Apple deberá utilizar USB-C en todas partes por ley. A partir de ahí, el cable Lightning irá desapareciendo a medida que los consumidores vayamos renovando los iPhone. Lo seguiremos viendo, pero quedará como algo anticuado de lo que todo el mundo se querrá desprender.