TruthGPT – La nueva idea de Elon Musk para destronar a ChatGPT

Ha quedado en evidencia que nos encontramos en una época crucial en la que la inteligencia artificial ha conseguido un protagonismo importante. El control de esta tecnología continúa siendo objeto de inquietud y análisis por parte de los expertos, ya que, de no regularse adecuadamente, las consecuencias en el futuro podrían no ser tan favorables si no se emplea de la manera correcta. Lo cierto es que se ha descubierto el potencial de la inteligencia artificial y lo mucho que puede llegar a simplificar cualquier tarea que hasta el sol de hoy puede generar costes bastantes altos.

Recientemente, Elon Musk, el magnate de la tecnología, ha revelado sus planes futuros vinculados a la aplicación de la tecnología IA. Comentando un poco acerca de TruthGPT, una inteligencia artificial que llegaría para convertirse en el nuevo rival de OpenAI y de Google, quienes son las principales compañías de la actualidad, capaces de ofrecer resultados bastante impresionantes vinculados a esta tecnología.

Lo que hasta hace algunos meses solo era una suposición, finalmente ha quedado confirmado oficialmente por el propio Elon Musk, presidente de Twitter. El cual, ha enfocado su interés en desarrollar una nueva opción en inteligencia artificial, capaz de batallar contra la hegemonía que ha demostrado tener ChatGPT.

Entre las declaraciones de Musk, destaca el hecho de que su intención no es simplemente ofrecer esta tecnología como una manera de buscar información, sino que, su interés se enfoca en la comprensión del universo, su naturaleza y la búsqueda absoluta de la verdad. Al magnate dueño de Tesla y SpaceX, le queda claro que la desventaja actual con la que cuenta es bastante considerable, y que llega un poco tarde a la batalla. Sin embargo, esto no parece desalentar al millonario, quien ha presentado oficialmente los documentos para la creación de una empresa llamada X.AI Corp.