Un estudio reveló que Google obtiene datos privados de tus llamadas y mensajes

Un estudio de la universidad Trinity College de Dublin ha puesto en evidencia la enorme cantidad de datos privados que Google recopila desde las aplicaciones Mensajes y Teléfono, dos apps que se encuentran preinstaladas en la mayoría de smartphones Android. Según el estudio, Google recibe los números de teléfono, tiempo de comunicación, las horas a las que se realizaron las comunicaciones y mucha más información.

Que Google almacena toneladas de información personal de cada usuario que utiliza los servicios no es nada nuevo, basta con darse una vuelta por el perfil de cada cuenta para descubrir que la empresa guarda hasta las veces que se abre una app Android y cuándo se abrió. Gran parte de la información puede gestionarse y hasta eliminarse, pero el problema surge con lo que se realiza sin conocimiento explícito del usuario.

El estudio publicado por el profesor Douglas Leith hace alusión a una faceta desconocida de las populares aplicaciones Mensajes y Teléfono, ambas desarrolladas por Google: tras el análisis de las comunicaciones establecidas por las apps, se descubrió que Google recibe ciertos datos privados que, sin que hagan alusión al contenido estricto de las conexiones, sí que recopilan información que no debería almacenarse en los servidores de Google.

Según el extenso documento publicado por el Trinity College de Dublin, cada mensaje que pasa por la app del mismo nombre recopila los números de teléfono que toman parte en la comunicación para enviárselos a Google. También ocurre lo mismo en las llamadas que se realizan desde la app de Teléfono; adjuntándose otros datos privados, como la duración de dichas llamadas y las horas a las que se estableció la comunicación.

El mayor problema no es sólo el problema de privacidad en sí, también que el usuario no tiene constancia de que parte de sus datos privados se comparten con los servidores de Google. Dicha información se envía a través de canales integrados en los servicios de Google Play y en los datos analíticos de Firebase, la plataforma desarrollada por Google para la creación de apps móviles y servicios Web. Google no ofrece una manera de evitar el envío de estos datos.

Tras la publicación del estudio Google aseguró a los responsables que realizaría cambios en las aplicaciones de Mensajes y de Teléfono. Nos hemos dirigido a la empresa para obtener alguna aclaración en torno a esos cambios: en cuanto recibamos una respuesta de Google actualizaremos este artículo.