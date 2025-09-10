Un nuevo modelo IA entra a la competencia. ¡Pero hay un inconveniente!

Nos encontramos en un punto de la historia tecnológica, en el que el foco de atención es el desarrollo de una IA poderosa. Quien tenga la posibilidad de lograrlo, será capaz de dominar el sector de manera definitiva. En este segmento, uno de los grandes exponentes es China, que tiene toda la maquinaria y recursos para poder imponerse ante otros competidores, dónde está EE.UU. como uno de los más desafiantes.
En esta oportunidad, se trata de Baidu, una empresa China que ha conseguido lanzar oficialmente un modelo de IA de gran potencia. Desde la perspectiva de quienes han podido probar este modelo, hay muy buenas impresiones, lo que ha despertado mucha ilusión en torno a lo que puede lograr esta nueva inteligencia artificial.
Sin embargo, no todo es positivo en este informe, ya que no se trata de una IA de código abierto. Tal y como lo ha informado la propia compañía, se trata de una inteligencia artificial de código cerrado. Esto, definitivamente, va en la dirección contraria a lo que hasta ahora se había mantenido como una tendencia fuerte, siendo las IAs de código abierto la opción más viable.
El nombre que Baidu ha asignado a este modelo es Ernie X1.1, el cual entra en la categoría de IA generativa. En términos de calidad, se dice que es un salto importante para este tipo de tecnología. Baidu es considerado como el buscador más grande en China, siendo uno de los competidores más fuertes de Google.
Para la compañía, no le basta con ser un buscador de gran potencia, su intención es no quedarse rezagada en la carrera por desarrollar la IA más poderosa. Por el momento, se puede probar de manera gratuita desde la web oficial del proyecto, donde deberás elegir la opción de Ernie X1.1, si es que no está habilitada de manera predeterminada.
Respecto a la versión anterior, este nuevo modelo tiene una precisión de respuesta de un 34,8% más que su predecesor. El informe indica además que el seguimiento de instrucciones incrementó a 12,5%. Así pues, se cree que puede competir con Gemini 2.5 Pro y con GPT-5 de OpenAI.