Un Xiaomi trabaja en un teléfono con cámara y batería intercambiables

Hace un par de meses revelamos la noticia de que Xiaomi estaba trabajando en un teléfono plegable y modular al que se le podría quitar incluso la pantalla. Casi un año después, aparece una nueva patente aún más llamativa y que recuerda al Project ARA de Google: un teléfono modular al que se le pueden cambiar buena parte de sus piezas.

En concreto, como leemos también en Mundo Xiaomi, la nueva patente de Xiaomi refleja un teléfono al que se le puede cambiar el módulo de cámara, la batería y el altavoz, tres importantes componentes.

Xiaomi ha registrado una nueva patente para un teléfono modular en tres piezas. La documentación se ha hecho pública a finales de abril, aunque el registro se solicitó en febrero de 2020, como leemos en LetsGoDigital.

La documentación detalla que las funciones del dispositivo pueden variar según el módulo. En concreto, se le podría cambiar el módulo de cámara para tener distintas configuraciones fotográficas, el módulo de batería y el de altavoz + USB. Tres piezas intercambiables y que se unirían unas otras de forma sencilla mediante un sistema de rieles.

Además de para mejorar el dispositivo a nivel de hardware, esta patente haría posible actualizar los componentes de nuestro móvil, algo que ya intentó idealizar Google con Project ARA y que jamás se acabó materializando.

Es importante terminar diciendo que las patentes no son más que registros de ideas, por lo que no hay garantía de que este móvil se lance al mercado. No obstante, queda claro que Xiaomi tiene varias ideas sobre móviles modulares, así que con algo de suerte puede que en el futuro estos proyectos se materialicen.