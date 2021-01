Una nueva actualización de Android permitirá grabar automáticamente las llamadas de números desconocidos

Grabar las llamadas en los dispositivos Android es más complicado de lo debería, todos sabemos esto. Google también lo ha sabido siempre, pero hasta la fecha nunca se había mostrado interesada en dar el soporte adecuada para este tipo de aplicaciones o funciones. Sin embargo, eso podría estar a punto de cambiar. Todo indica que la app Teléfono de Google sufrirá grandes cambios próximamente y finalmente podríamos ver una nueva mejora para el servicio.

Si los teléfonos Pixel ya tenían permiso para volver a grabar llamadas a través de la app nativa, y posteriormente esta funcionalidad corrió hacia otras marcas como Xiaomi y Nokia, ahora lo que Google propone es la grabación automática de llamadas. ¿Automática? En efecto. Google quiere que, por cuestiones de seguridad, podamos activar que todas las llamadas se graben de forma automática. ¿De quién? De los números desconocidos.

GRABACIÓN AUTOMÁTICA

Google sabe que responder una llamada es una obviedad y no hay ningún riesgo en ello cuando conocemos el número que nos llama o al menos tenemos una idea de quién pueda ser o esperamos una llamada de un nuevo contacto. Pero en muchos casos, cuando el número es desconocido pueden ocurrir mil y una situaciones que pueden ponernos en peligro de una u otra manera.

La próxima funcionalidad de la app Teléfono de Google puede ayudarnos a prevenir esto, no obstante, y ofrecernos grabar cada llamada que recibamos de un número desconocido. Es decir, de cualquier número de teléfono que no figure en nuestra agenda. Así podremos tener un registro de qué ha ocurrido durante la llamada y decidir después si lo borramos o no. Un poco de cobertura por si sufrimos algún intento de estafa telefónica, o sencillamente si nos están acosando.

La funcionalidad ha aparecido en el código de la app en una de sus últimas actualizaciones, la correspondiente a la versión 59 de Teléfono de Google. En ella se detectan varias líneas de código preparadas para ser activadas en un futuro cercano (suponemos que no serán finalmente desestimadas) y que activarán funciones en las opciones de la app. Y dichas opciones hablan explícitamente de permitir la grabación automática de números desconocidos para almacenar los audios en el teléfono.

La funcionalidad no sólo se encargará de grabar nuestras llamadas entrantes sino también de avisar de que si estamos en algún territorio en el que se requiera notificar de la grabación a ambas partes, la app se encargará de hacerlo. En cada llamada podremos decidir, no obstante, si queremos aceptar esto. No solo nosotros, sino también la persona que nos llama. Si recibimos una llamada y no aceptamos, seguiremos la llamada sin grabar. Si la otra persona no acepta, la llamada se cancelará automáticamente.