Ungoogled Chromium: el navegador ideal para quienes no quieren saber nada de Google

¿Te gusta Google Chrome, pero no Google? Si eres un poco como yo, a partir de ahora tienes a tu disposición un montón de navegadores basados en Chromium como por ejemplo Kiwi Browser. Pero si lo que buscas es algo más ligero y sin absolutamente ninguna dependencia de Google, tu opción ideal es Ungoogled Chromium.

Ungoogled Chromium es Chrome tras eliminar todo el código que apunta a los servidores de Google, siendo algo así como una «versión tonta» de Chrome, totalmente aislada de Google y con algún pequeño extra, aunque no activado de fábrica.

Como todos sabemos, Google Chrome es uno de los mejores navegadores para Android, aunque con el tiempo ha añadido algunas funciones que podrían considerarse prescindibles. Si te gusta Google Chrome, pero no la idea de todos los datos que comparte con Google, el camino intermedio es Ungoogled Chromium.

Como es obvio, Ungoogled Chromium no necesita de los Servicios de Google para funcionar. Lo puedes instalar por tanto sin problemas en un móvil Huawei con HMS, donde la versión estándar de Chrome funciona, pero no demasiado bien. La filosofía de Ungoogled Chromium es sencilla: quitar todo rastro de Google y mantener la experiencia lo máximo posible.

En la práctica, Ungoogled Chrome es casi indistinguible a Google Chrome a plena vista, si desestimamos que la página de inicio no tiene buscador ni artículos y que, obviamente, no hay sincronización con Google. El resto es idéntico.

La mayoría de cambios van por dentro, y serán apreciados especialmente por quienes quieren mantenerse totalmente ajenos a Google. Se ha eliminado funcionalidad como el detector de dominios de Google, la integración con la mensajería de Google y resto de servicios web. Por si esto fuera poco, están bloqueadas internamente todas las peticiones a Google por parte del navegador. Tú puedes abrir la web de Google manualmente, claro.

De este modo, lo que escribes en la barra de direcciones se interpreta como direcciones web y no como búsquedas, a no ser que cambies la configuración predeterminada en las opciones. Hay varios buscadores a elegir, entre los que no se encuentra Google.

Pero no todo se trata de quitar en Ungoogled Browser, también hay algunos añadidos en la forma de funciones relacionadas con la privacidad, aunque no vienen activadas de fábrica. Por ejemplo, se puede forzar el modo de ordenador o tablet para todas las páginas web, además de abrir las ventanas emergentes como nuevas pestañas.

Ungoogled Browser es un navegador gratis, de código abierto, con versiones para varias plataformas entre las que se encuentran móviles Android. Puedes descargar su última versión desde F-Droid. Se instala de forma independiente a Google Chrome y es compatible con móviles a partir de Android Lollipop 5.0.