¿Usas YouTube Premium? Puedes tener el privilegio de que te regalen un Nest mini

La gran G está obsequiando algunos Nest mini a los usuarios de YouTube Premium, y de esta forma puedes comprobar si puedes tenerlo o no.

Pese a que YouTube ha insistido mucho para que los usuarios escojan la versión Premium, y el deterioro de algunas funciones que hasta hace poco eran totalmente gratis (como la reproducción en segundo plano) a favor del plan de pago, la versión por suscripción de YouTube de Google incluye algunas cosas muy atractivas.

No se sabe cómo es la cuestión del servicio en lo que a la tasa de conversión entre usuarios de pago y gratis se refiere, pero aparentemente Google quiere obsequiar a aquellos que escogieron pagar por la suscripción.

Y es que la gran G está regalando a los usuarios premium del servicio su altavoz inteligente más famoso, y es en una suerte de promoción que no se ha informado a voz populi.

La oferta no es la gran cosa, solo con estar inscrito en la versión premium debiste haber recibido un mail en tu cuenta de activación y registro de YouTube Premium en el que Google te dará el Nest mini por cuenta de la casa. Si no has recibido nada, puedes ir a esta página para verificar si tu cuenta puede optar por esta promoción.

Por ahora, además de España, parece que la promoción está disponible para Canadá, Irlanda, Francia, Reino Unido, Noruega, Suecia, Australia e Italia, sin embargo, no se sabe si más lugares se incluirán en la lista.

Haz clic aquí para comprobar si tu cuenta obtiene o no la promoción.



