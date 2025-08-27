VIVO apunta a destronar a Apple en el segmento de realidad mixta

Para el momento en el que nos encontramos en términos de tecnología, muchos ya esperaban que la Realidad Virtual y Aumentada estuvieran mejor consolidadas. Pero, la verdad es que se trata de una tecnología que no es tan accesible para todo tipo de usuario, sobre todo si los dispositivos son desarrollados por Apple.

Esto ha dado la oportunidad a marcas como VIVO, de poder competir con una alternativa más económica. Es así como nos encontramos con este dispositivo, que llega en medio de la celebración del 30 aniversario de la marca. Lo que hasta hace unos meses solo eran rumores, hoy es un hecho, y lleva por nombre “Vision Discovery Edition”.

Hace unos días, se llevó a cabo el evento en Dongguan, en donde la marca no desaprovecho la oportunidad para demostrar por qué son uno de los referentes en el mercado tecnológico. Hasta el momento, las impresiones que ha dejado este nuevo modelo de gafas de realidad virtual han sido muy positivas.

Desde el peso, hasta la calidad de fotografía, no han hecho más que acumular reseñas favorables. Sin duda alguna, VIVO nos ha proporcionado uno de los competidores más fuertes para las Apple Visión, que integra el sistema operativo OriginOS Vision, que aporta una excelente calidad de experiencia de uso.

La empresa ha estado trabajando en estas gafas de realidad mixta durante los últimos cuatro años. Como resultado, han logrado un dispositivo caracterizado por la potencia, fluidez y con una ergonomía óptima que lo hace sentir realmente cómodo.

Algunas de las características más importantes de las VIVO Vision Discovery Edition que podemos destacar son: