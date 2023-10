WhatsApp está preparando un modo oscuro real que servirá para maximizar la batería

Si usas a menudo el modo oscuro de tu móvil Android, de seguro ya has comprobado como algunas aplicaciones se adaptan a ello, aunque no todas igual. Mientras que en unas se opta por colores negros intensos, en otras son azules oscuros que, aunque casi negros, no lo son. Y WhatsApp es una de ellas, aunque esto ya tiene los días contados.

Esta misma semana, WhatsApp lanzó una nueva beta de su app para Android y en ella aparecieron varios cambios en la interfaz que, entre otros, incluye ese color negro intenso para el modo oscuro. Y por menor que parezca, este elemento tiene mucha relevancia.

Un WhatsApp negro de verdad puede incluso ahorrarnos batería

Cada vez son más móviles los que apuestan por pantallas OLED (y derivadas) en todo tipo de gamas. Esta es una tecnología que destaca por ofrecer un color negro puro que consigue al apagar los píxeles por completo. Por tanto, si la mayor parte de la pantalla está en negro, significa que hay un menor consumo de energía.

Teniendo en cuenta que la pantalla es uno de los elementos que más batería consumen en nuestros smartphones (probablemente sea la que más lo hace), y que WhatsApp es de las apps que más usamos, combinar un WhatsApp con colores negros puros con una pantalla OLED nos hará ahorrar batería. Dependerá siempre del uso que se haga, ya que habrá casos en los que tampoco sea un ahorro desorbitado, pero por norma general sí será algo que se perciba.

En la citada última beta de WhatsApp para Android, en su versión 2.23.20.10, se ha podido encontrar ya esta interfaz en negro, aparte de nuevos iconos. Se tratarán en esencia de cambios menores, pero que ayudarán a darle un toque de aire fresco a la aplicación. Y, en el ya citado caso del modo oscuro, incluso ahorro de batería.

Acerca de cuándo podrás ver esto en la app, dependerá de las prisas de la propia WhatsApp. Al ser una función que todavía está en beta, es posible que tarde aún varias semanas en lanzarse a todo el público. En cualquier caso, esta es una evidencia de que llegará y que tampoco debería demorarse demasiado.