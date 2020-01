WhatsApp – Facebook revierte la decisión de incluir anuncios

WhatsApp es una de las redes sociales con mayor éxito en la actualidad, y ante la masiva cantidad de usuarios que cuentan con esta aplicación como herramienta de mensajería principal, la publicidad podía ser muy factible. Pero ante un comunicado proporcionado por la empresa de Zuckerberg, han asegurado que ya estos planes se han revertido.

Contar con publicidad constante en nuestras redes sociales no es la idea más agradable que se nos puede ocurrir, y ante este estudio entre los usuarios, iba a verse más como una imposición que otra cosa. Algo similar a lo que ocurre en YouTube, los infames anuncios que llevan la paciencia al límite, pero es comprensible, deben monetizar al máximo su plataforma.

Esta campaña generó una gran cantidad de reacciones en todo el mundo, y parece que no es el momento correcto para monetizar a WhatsApp, aunque no se descarta la posibilidad de que esto ocurra en el futuro. La venta de anuncios en esta red social sería de gran envergadura financiera para la compañía, pero ante competidores fuertes como Telegram, no pueden arriesgarse a una migración masiva.

Estos anuncios aparecerían en la sección de Estado de la aplicación. Estas publicaciones tendrían un tiempo limitado y era el plan perfecto para que Facebook pudiese vender sus espacios publicitarios. Con mas de 1.500 millones de usuarios en todo el mundo, Facebook ahora se centra en otro método para monetizar a WhastApp.

Una alternativa que ha surgido es el desarrollo de herramientas que permitan a las empresas conectar con los clientes, sumando algunos números a favor la empresa. Por el momento podemos estar tranquilos ante los planes de Mark Zuckerberg de monetizar WhatsApp, pero es solo cuestión de tiempo ante el masivo potencial que ofrece esta plataforma para la venta de anuncios y vínculos comerciales con grandes corporaciones.

¡WhatsApp sigue estando libre de anuncios, y celebramos por ello!