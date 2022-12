Whatsapp improndrá estas condiciones para su función de «editar mensaje»

Aunque la tecnología aun no llega a los usuarios, sabemos que WhatsApp ya la tiene casi a punto y está cerca de darla a conocer. La opción de editar lo enviado en los chats estará pronto disponible. Eso sí, habrá un límite que seguramente no guste a muchos usuarios: una vez enviado el mensaje, WhatsApp permitirá editarlo durante los quince minutos siguientes.

Con los contrincantes pisándole los talones, sorprende mucho que WhatsApp aún no haya incluido una función básica en los chats, la de editar los mensaje enviados. La app sí permite, por ejemplo, eliminar dichos mensajes y enviarlos de nuevo ya corregidos, pero supone pasos extra y un borrón en el chat que no queda demasiado bien. Así que, si resulta lógico que cualquiera desee enmendar un error de escritura, ¿por qué no darle la posibilidad?

Editar un mensaje no sólo resulta de utilidad para la persona que lo envió, también puede ser un riesgo para todo aquel que lea dicho mensaje. Por eso, las aplicaciones que permiten la edición añaden también una etiqueta de «Editado» al contenido que se manipuló. Twitter lo hace, Facebook también lo hace, y Whatsapp no será la excepción.

De igual manera que WhatsApp refleja cuándo se eliminaron mensajes en el chat, también ha decidido hacer lo mismo con aquellos que se editaron. Todos los mensajes enviados podrán editarse, pero sólo mientras dure el plazo de tiempo asignado por WhatsApp: 15 minutos.

Esto es, pasados los 15 minutos tras el envío (y no tras la recepción por la otra persona), el mensaje sólo podrá eliminarse. Supone una diferencia notoria con respecto a Telegram, uno de los principales competidores de WhatsApp; aunque también es cierto que reduce las posibilidades de engaño: nadie alterará mensajes antiguos para cambiar lo que en su momento querían decir.