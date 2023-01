WhatsApp: la app ya permite crear estados de voz en su última beta

Si ya estás cansado de los estados de WhatsApp, tenemos que darte una mala noticia. Se trata de la nueva función que pronto se podrá ver en la misma pestaña: los estados de mensaje de voz. Según se observa en la beta de la app, estos se combinarán precisamente con los estados. Ya el pasado verano vimos los primeros indicios de que WhatsApp permitiría grabar mensajes de voz en los estados y ahora ya es oficial. Al menos para algunos usuarios que tienen la última beta.

Desde WABetaInfo revelan que la versión 2.23.2.8 de WhatsApp para Android, que de momento se encuentra en beta, integra ya la posibilidad de crear notas de voz entre las herramientas de la creación de estados. Y aunque ya conocíamos la interfaz, esto supone un paso más para que ‌acabe llegando a todos los usuarios más pronto que tarde.

Opiniones de Usuarios y Expertos

Ni el fútbol, ni la política, ni la religión. Son las notas de voz de WhatsApp las que realmente polarizan a la sociedad. O las amas, o las odias. Los que se sitúen en este segundo extremo estarán deseando que dejen de funcionar, pero los primeros estarán más que felices porque compartir estados de voz ya pronto será una realidad, o ya lo es para algunos beta testers, siendo por el momento una función que no está habilitada de forma universal en la beta.

La interfaz elegida, al menos en la última beta, es la misma que ya se había revelado con anterioridad. Básicamente se accede a ella desde la pestaña de «Estados» pulsando en el icono del micrófono, el cual es el que recibe la novedad, dejando el ya conocido icono en forma de lápiz para los estados de texto y el de la cámara para añadir fotografías o vídeos.

Ya dentro de la herramienta de grabación encontramos unas posibilidades similares a la de las notas de voz en los chats, solo que los audios no pueden exceder los 30 segundos. Sin embargo, sí permiten por ejemplo reproducir la nota de voz e incluso descartarla antes de subirla.

También cabe decir que, al menos por lo que se ve en las capturas, también se podrá personalizar el fondo y añadir otros elementos de texto y emojis. La nota de voz se verá en la parte central con su apariencia de siempre, teniendo el resto de personas que pulsar en el botón play para que comience la reproducción cuando vean el estado.

Por el momento no se especifica cuando podría llegar esta funcionalidad a todos los usuarios que estén en la beta y tampoco cuándo hará lo propio de forma universal en una versión estable. En cualquier caso, todo apunta a que no falta mucho y, aunque no sea de las grandes, se convertirá en una de las novedades de WhatsApp de 2023 tras la implementación de la conexión Proxy hace unas semanas.