Whatsapp prepara los chats ocultos y protegidos por huella dactilar

Muchas aplicaciones de mensajería cuentan con chats secretos, pero WhatsApp aún no. De momento, la aplicación nos deja proteger el acceso a todos los chats con huella dactilar, pero no a chats individuales. Aunque parece que eso está a punto de cambiar. La aplicación está preparando una función de chats protegidos, que se mostrarán separados del resto.

Hasta ahora, si querías ocultar un chat del resto de WhatsApp no te quedaba más remedio que archivarlo, aunque esto no dejaba de ser un apaño. Los chats archivados deberían servir precisamente para eso, para archivar chats en los que ya no vamos a participar activamente. Los nuevos chats protegidos solucionarán esta laguna.

WaBetaInfo nos deja ver algunas capturas de pantalla que explican en cierto modo cómo van a funcionar estos chats protegidos. Se explica en ellas que será necesario usar nuestra huella dactilar para abrir un chat y recibir sus notificaciones. Es decir, de entrada parece que no nos mostrarán notificaciones o, al menos, no el texto que nos ha llegado.

Otro dato interesante que se desprende de estas capturas de pantalla es que WhatsApp va a mantener estos chats privados separados de los normales, aunque por ahora no sabemos cómo exactamente. ¿Tendremos una nueva carpeta similar a la de archivados? ¿Dónde? Lo sabremos pronto.

Los chats archivados no están todavía disponibles, pero ya sabemos dónde estará la opción cuando exista. Será un ajuste dentro de la pantalla de información de un contacto o grupo. Probablemente sepamos más al respecto en las próximas semanas y meses.