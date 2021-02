WhatsApp silenciará los chats automáticamente cuando se archiven con el nuevo ‘Leer después’

La última beta de WhatsApp en Android incluye una novedad que, aunque muy esperada, seguirá en desarrollo por un tiempo más: los chats archivados pasan a una sección denominada como ‘Read later’ (‘Leer después’ o ‘Leer más tarde’, ignoramos cuál será la traducción definitiva). Las conversaciones pasarán a silenciarse; con la opción de reactivar automáticamente los chats archivados.

No hay duda de que WhatsApp es una de las aplicaciones protagonistas actualmente, sobre todo por la polémica surgida tras el aviso en los cambios de privacidad. De hecho, dicha polémica ha hecho que Signal gane una notable cantidad de usuarios, también Telegram ha pasado de los 700 millones de usuarios activos.

Ante el desacierto, WhatsApp no puede relajarse pese a que mantenga la hegemonía en mensajería: la plataforma continúa desarrollando novedades que hagan que sus usuarios mantenga la fidelidad a la app.

Leer Después

WhatsApp introdujo la posibilidad de archivar las conversaciones hace muchos años, allá por el 2014. Primero en la versión web para después incluirse en las aplicaciones móviles. Los chats archivados permanecen fuera de la ventana de conversaciones hasta que entra un nuevo mensaje; saliendo entonces del archivo para mostrar que hay algo nuevo por leer. Esta opción desaparece por defecto con el cambio a ‘Read Later’.

Podremos guardar cualquier chat privado o en grupo para leer más tarde: éstos quedarán archivados como hasta ahora, aunque con la cualidad de que también se aplicará el silencio. Esto es, los nuevos mensajes no harán que la conversación reviva, como hasta ahora. El propósito ya no es sólo apartar las conversaciones que no se desean sin eliminarlas, también evitar interrupciones. Así lo especifica la propia WhatsApp:

«Para reducir interrupciones, los chats con nuevos mensajes se quedarán aquí [en ‘Leer después’] y no tendrás ninguna notificación».

A pesar de que la nueva sección silencie las conversaciones al archivarlas eso no significa que no pueda recuperarse la posibilidad de revivirlas cuando entran nuevos mensajes: WaBetaInfo ha comprobado que la app da la opción de mover automáticamente los chats a la ventana principal