Wheelmove: La solución que debió llegar hace décadas

En pleno 2026, seguimos atónitos ante los avances tecnológicos que son capaces de simplificar la vida de las personas. Personalmente, me encanta ese aspecto de la tecnología que puede mejorar la calidad de vida y la cotidianidad de quienes tienen alguna discapacidad o limitación, algo de lo que hablaré en este análisis al analizar la Wheelmove. Sin necesidad de invertir una fortuna en una silla de ruedas automatizada, este dispositivo es capaz de proveer de autonomía a quienes por alguna razón, deben utilizar una silla de ruedas para poder movilizarse.

Hace unas semanas se llevó a cabo la edición de la feria de tecnología CES 2026. Durante el desarrollo de este evento, uno de los dispositivos que generó mayor impacto fue la Wheelmove, que es capaz de dar a las personas la posibilidad de acceder a movilidad, potencia y altura tan solo con unas pequeñas adaptaciones bastante simples de hacer.

Tras su presentación, se dieron a conocer los detalles acerca de este dispositivo desarrollado por una Startup francesa. Así pues, una silla manual común y corriente, puede transformarse en una silla automatizada luego de instalarse una rueda que se posiciona en la parte frontal, con la cual se pueden alcanzar velocidades de hasta 10 Km/h. El diámetro de la rueda es de 25 cm, la cual cuenta con un motor instalado de 250 W de potencia.

Antes del lanzamiento, se han venido realizando pruebas, las cuales han arrojado resultados favorables en usuarios de sillas de ruedas tradicionales. Este dispositivo tiene un peso de 8 kilogramos aproximadamente, y los pedidos ya se pueden realizar en la web oficial de Wheelmove. Aunque el precio inicial es de 6.000 dólares, se estima que en el futuro los costes de fabricación puedan reducirse y convertir este dispositivo en una opción más accesible para mejorar la vida de más usuarios.