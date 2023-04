X Corp: El nuevo nombre de lo que hasta ahora conocíamos como Twitter Inc

Los drásticos cambios llevados a cabo en Twitter, luego de que Elon Musk asumiera la dirección de esta plataforma, han sido objeto de atención por parte de la comunidad digital. Parece que cada paso que da el multimillonario con relación a la red social del canario, genera reacciones inmediatas que solo pueden compararse con una tormenta.

Lo más reciente que se ha relevado, según un expediente jovial, es que Twitter Inc., ha cambiado de nombre, y ahora será conocido como X Corp. La razón de por qué esto no ha sido informado abiertamente, es por el simple hecho de que Twitter ya ha dejado de ser una empresa pública, por lo que, no hay obligación alguna de informar respecto a este tipo de movimientos.

Todo este asunto del nombre de la empresa gira en torno a un informe que fue visto el 4 de abril del presente año. Cuando la activista Laura Loomer emprendió una contienda legal contra la red social del canario azul y Facebook, lo que dejó al descubierto la decisión que fue tomada por los directivos de Twitter, de fusionar la empresa con X Corp, dejando como resultado la desaparición de los que hasta ahora conocíamos como Twitter Inc.

Las aspiraciones de Elon Musk con respecto a Twitter son colosales, ya que, aspira a que la plataforma se convierta en algo similar a WeChat. Abiertamente, el multimillonario ha destacado su admiración por la utilidad y funcionalidad de esta red social, por lo que, espera que en el futuro Twitter pueda competir con condiciones similares contra esta plataforma, que no funciona tan eficientemente fuera de China.

Musk está claramente enfocado en crear una aplicación que incluya todas las características esenciales para incrementar la calidad de la comunicación. Por el momento, hay muchos aspectos que atender en la plataforma, ya que, la suscripción a Twitter Blue no ha funcionado como se esperaba, y la red social sigue teniendo algunos errores de los que deberá ocuparse un sofisticado equipo de ingenieros.