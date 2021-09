Xiaomi bloqueará la instalación de APKs con el nuevo modo «Pure Mode» de MIUI

Xiaomi ha optado por la seguridad. La capa personalizada de MIUI comenzará pronto a incluir un nuevo modo de seguridad con el que la marca pretende proteger al usuario de las aplicaciones maliciosas. La función recibirá el nombre de «Pure Mode», y su principal trabajo será bloquear la instalación de apps en APK. MIUI permitirá, eso sí, hacer uso del modo según lo requiera el dueño del teléfono.

Instalar una aplicación no entraña problema ya que está la tienda Google Play para dicha tarea. Y, en el caso de que no se desee pasar por ese lugar (o no se pueda), Google deja abierta la puerta de los APK, aplicaciones que el usuario puede subir a su teléfono según le plazca. Esto añade alta libertad a Android, aunque también supone un agujero grave de seguridad. Xiaomi ha planeado una manera de atajar esos problemas de seguridad.

MIUI acumuló una enorme cantidad de funciones con el paso de los años y de las sucesivas versiones. De hecho, la capa incluye tantos ajustes propios que puede hasta apabullar. Esto supone muchas ventajas, aunque también algún inconveniente. El futuro Pure Mode podría quedar a medio camino de ambas.

Una vez activado «Pure Mode», MIUI restringirá la instalación de aplicaciones en formato APK para así reducir el riesgo de infecciones por aplicaciones maliciosas. El modo estará bajo control del usuario, Xiaomi no cortará de raíz la posibilidad de subir aplicaciones desde fuera de las tiendas oficiales.

Con «Pure Mode» las apps verán cerrada la puerta a la instalación en segundo plano de software no deseado por el usuario, uno de los principales riesgos que sufre Android. En el caso de querer instalar un APK, revertir el acceso a las fuentes desconocidas sería tan sencillo como desactivar el modo. Al menos según lo ha planteado Xiaomi.

La función comienza a estar ya en pruebas dentro de China y para unos pocos usuarios. Es de esperar que MIUI la vaya incorporando en futuras versiones una vez Xiaomi compruebe que su funcionamiento es el esperado. Es probable que hasta llegue con MIUI 13, habrá que seguirle la pista.